Martes 29.09.2020

20:02

Sin ofertas en el segmento de futuro La soja subió $ 300 y cerró a $ 21.000 la tonelada en Rosario

El precio de la soja disponible condición fábrica subió $ 300 hasta los $ 21.000 la tonelada, en una jornada donde no se registraron ofertas en el segmento de futuro.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual el precio subió US$ 5 a US$ 155 la tonelada, mientras que el contrato de noviembre se ubicó en US$ 154 y el de diciembre-enero en US$ 153.

En cuanto al cereal con entrega prevista para el próximo año, la oferta para la descarga entre marzo y mayo se situó en US$ 150 y entre junio y agosto US$ 140.

Por su parte, por el trigo con entrega contractual el precio negociado se posicionó en US$ 190 la tonelada, mientras que para la entrega en octubre, noviembre y diciembre fue de US$ 185.

Para el segmento enero la oferta arribó a US$ 186; febrero, US$ 188; marzo, US$ 190; abril, US$ 189; mayo, US$ 192; y junio, US$ 195.

Por último, el girasol se ubicó en US$ 300 y el sorgo a US$ 180.

Con información de Telam