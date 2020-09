https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.09.2020 - Última actualización - 21:22

21:08

El abogado constitucionalista opinó que “no es un caso tan importante ni tan relevante en un contexto de pandemia”.

Recurso de la Corte Suprema Para Domingo Rondina, este per saltum "tiene muchos ribetes políticos" El abogado constitucionalista opinó que “no es un caso tan importante ni tan relevante en un contexto de pandemia”. El abogado constitucionalista opinó que “no es un caso tan importante ni tan relevante en un contexto de pandemia”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió este martes por unanimidad el pedido de per saltum de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli y suspendió sus traslados hasta que el Consejo de la Magistratura no avance en el proceso de cubrir sus vacantes.

Al respecto, el abogado constitucionalista Domingo Rondina recordó a El Litoral que “esta es la segunda vez en la historia que la Corte hace uso de ese artículo” y, aunque admitió que es “un caso entretenido para los constitucionalistas y juristas”, “no es un caso tan importante ni tan relevante” sobre todo “en un contexto de pandemia como el que estamos atravesando y de desocupación brutal”.

En el mismo sentido, opinó que no ve “tanta gravedad institucional como la Corte parece ver en el caso de estos tres jueces”. “Ojalá que la preocupación de la Corte por la celeridad de los procesos y por los derechos de los justiciables se traslade a todas las causas y los viejitos que están esperando por las jubilaciones no tengan que esperar quince años y que la Corte quiera acelerar todos los juicios, no solamente los de estos tres jueces”, manifestó.

“Es un caso que tiene muchos ribetes políticos y que indudablemente a la Corte le afectó la presión mediática y los escraches, lo que no habla muy bien de la estabilidad de los ministros de la Corte”, consideró. “A mí me parecía que lo natural era que la Corte rechace tratar per saltum y esperara que le llegue la causa, que no faltaba mucho”, dijo.

El caso

“Estos tres jueces fueron movidos de cargo por decreto, durante el gobierno de Macri”, recordó Rondina. “En aquel momento -prosiguió-, esto fue tolerado por los distintos órganos que debían intervenir, incluida la Corte; pero, ahora, se resuelve devolverlos a sus lugares y buscar que quienes ocupen los lugares donde estaban ellos estén nombrados correctamente, por el Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado”.

“El problema es que durante estos años que ellos estuvieron en esos cargos, de algún modo, se consolidó una situación de hecho que ellos ya son los jueces de esos cargos y ahora lo que se discute es si se los puede volver a mover y si no se vuelve a cometer el mismo agravio al principio de juez natural”, detalló.

“Ahora secuestraron la causa -que tampoco estaba tan lejos de llegar a la Corte, faltaban unas tres semanas- , decidieron acelerar los tiempos y absorberla y ahora en los próximos días tiene que tomar la decisión definitiva sobre el asunto”; “de acuerdo a lo que resolvió la Corte, deberíamos tener sentencia en dos semanas”, estipuló.