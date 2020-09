https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No es la primera vez

"Pepe" Mujica dirigió un mensaje a los argentinos que se quieren mudar a Uruguay

El ex líder tupamaro sostuvo que el gobierno uruguayo "está dando la imagen de carroñeros en un momento de dificultades de los argentinos". "A nosotros como país no nos arregla nada estos que vienen", aclaró.

