Hace 20 años, el "Loco" Di Palma dijo un "hasta siempre" eterno

El 30 de septiembre de 2000, Rubén Luis se mató en un accidente aéreo a los 55 años. "Me voy a morir mucho antes de volverme viejo", fue una de las tantas frases (premonitoria en este caso) del padre de José Luis, Marcos y Patricio; y abuelo de Luis José y Stéfano, quienes siguieron sus pasos.

Rubén Luis Di Palma, uno de los mejores pilotos en la historia del automovilismo argentino, no sólo fue conocido como 'el Loco de Arrecifes' sino también por haber ganado una competencia de Turismo Carretera, con tan sólo 19 años. A dos décadas de su desaparición física, la figura del otrora crack se agiganta cada vez más, a punto tal que sostiene un récord que sólo algunos pocos privilegiados pueden ostentar: ganar con las cuatro marcas una carrera de TC, la más popular de las divisiones del automovilismo local.

Ese sábado 30 de septiembre de 2000, el creador de la dinastía Di Palma (luego corrieron sus hijos José Luis, Marcos y Patricio, además de sus nietos Luis José y Stéfano) se mató a los 55 en un accidente aéreo, haciendo verdad esa premonitoria sentencia de que "me voy a morir mucho antes de volverme viejo". En la fatídica jornada de su muerte, el "Loco" amaneció trabajando en su taller para acondicionar un Torino que debía volver a las pistas.

Desde La Pampa, su hijo Marcos, quien debía clasificar para una carrera del Top Race, le pidió a través del teléfono: "Papá, dame una mano para carburar el motor". Sin demorar nada, Luis se subió casi como acto reflejo al helicóptero Bell 402 y partió en ayuda de uno de sus descendientes.

Pero el "Viejo" o "Loco" nunca regresó a su Arrecifes a seguir en el armado del Torino, porque a las 17.30 de ese sábado fatídico, su helicóptero cayó en el campo 10 de noviembre, a 30 kilómetros de Carlos Tejedor. La noticia estremeció al mundo automovilístico, sin distinción de generaciones. Todos sabían lo que significaba el mayor de los Di Palma para la actividad.

El mayor de los Di Palma nació un 27 de octubre de 1944. De niño ya hacía travesuras con la moto de su padre por las calles de Arrecifes y él mismo reflejaba que aprendió a "poner marcha atrás a 130 kilómetros por hora, con el Bergantín" de su progenitor.

Se hizo amigo de otro ex corredor, Carlos Marincovich, y trabajó en una parrilla llamada "El Patrullero". Pero Rubén Luis pretendía un empleo en un taller y lo consiguió, primero, barriendo el lugar donde se preparaba la máquina de "Tim" Pairetti.

Un día, un señor llamado Julio Castellani pretendió comprar un camión y, como parte de pago, dejó una cupé Ford de TC. Los mecánicos del taller le dijeron al "Loco": "Te lo vamos a acondicionar para que corras en el Gran Premio Argentino de Carretera". A Rubén le brillaron los ojos cuando abrieron el portón y vio entrar el automóvil. En la segunda etapa de la carrera, Di Palma volcó y abandonó.

Aunque su acompañante, Roberto Aguirre, abuelo de Valentín, hoy figura del TC, le dijo a todo Arrecifes: "Estamos en presencia de un futuro campeón". Por supuesto, todos le creyeron. El 30 de mayo de 1964, con sólo 19 años, Di Palma ganó la Vuelta de Arrecifes, con una cupé Chevrolet. Dos años después se impuso en el Autódromo Municipal de Buenos Aires con Dodge, mientras que el 5 de octubre de 1967 triunfó en Junín, con un Torino.

Pero el crack de Arrecifes se dio el gusto de ser el primero en cruzar la bandera a cuadros en Buenos Aires, en compañía de su hija Andrea, el 13 de septiembre de 1998, con Ford, cuando el documento marcaba que era un pibe de 53.

La hazaña de Di Palma de ser el ganador más joven del TC, la quebró el afincado en Arrecifes, Tomás Catalán Magni, quien a los 18 años, seis meses y 30 días, festejó en 2017 en pareja con el chaqueño Juan Manuel Silva en los 1.000 kilómetros del TC en el porteño autódromo Oscar y Juan Gálvez

Integró la llamada 'Misión Argentina' que corrió en 1969, con automóviles Torino, en el tradicional trazado de Nurburgring. Di Palma fue campeón de TC en 1970 y 1971 con Torino, en Sport Prototipo (1971 y 1972), con Berta Tornado; Fórmula 1 Argentina (1974 y 1978), con Berta Tornado y Pianetto Dodge.

El 'Loco' también se adjudicó un campeonato de TC 2000 (1983), con un Dodge 1500; y uno de Supercart (1993), con un Torino.

"Fue un grande"

José Froilán González, ex subcampeón de Fórmula 1 en los 50, sostuvo que "el Loco fue un grande en todo sentido. Un día nos invitó don Luis Landriscina a su pueblo, Villa Ángela, en el Chaco, y le dije a Di Palma que viajemos juntos", reveló el ganador de la primera carrera que obtuvo Ferrari en la Fórmula 1, en 1951.

"Me dijo que iríamos en su helicóptero pero se entretuvo jugando al fútbol. Al final salimos pero era de noche. No quería desconcentrarlo y no le hablaba, pero este tipo, de repente, aterrizó con la única referencia de dos autos con los faros encendidos al comienzo y final de una pista. Lo quería acogotar del susto que tenía", narró Froilán, que falleció en 2013.