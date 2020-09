Se desarrolló el primer debate presidencial entre Trump y Biden, y¡hay memes!

El primer debate presidencial de los Estados Unidos entre el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, realizado este martes por la noche en la Universidad de Case Western Reserve, en Cleveland, dio qué hablar y sobre todo en las redes sociales. Apenas finalizó la confrontación, salieron los memes a encender la polémica.

Incluso el mismo presidente entró en tendencia, no sólo por su protagonismo en dicho debate, sino porque él mismo publicó un meme en su cuenta de Twitter satirizando la participación en el debate del periodista y presentador Chris Wallace, quien actuó como moderador.

A continuación, algunos de los divertidos comentarios realizados en redes, tras el primer encuentro cara a cara de Trump y Biden, a poco más de un mes para los comicios en Estados Unidos.

I tried coping during the Presidential Debate by making this stupid effing meme. If Trump and Biden represent the pinnacle of our political machine then something has gone very wrong. #Debates #Election2020 pic.twitter.com/ZOc0ELU8UQ