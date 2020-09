OnlyFans: la nueva app paga que usan los artistas e influencers

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El nuevo sitio es usado por estrellas de todo el mundo y se vuelve cada vez más popular.

La era digital no se toma descanso y constantemente hay nuevos sitios, plataformas y servicios para acceder a diversos contenidos. La mayoría de los espacios virtuales que se volvieron más populares, como Twitter, Instagram o TikTok, son gratuitos y los usuarios pueden ver el total de su contenido.

Sin embargo, nació una nueva plataforma que ya es furor a nivel mundial. Se trata de OnlyFans, un sitio que funciona mediante un sistema de suscripción. Esto significa que los usuarios deben registrarse y pagar una cuota mensual a los artistas o influencers que quieran seguir para poder ver su contenido exclusivo.

A diferencia de otras redes sociales, OnlyFans es un sitio web y no una aplicación, por lo cual no conoce de censuras. Es por esto que se convirtió en un generador de contenido para adultos, aunque no es el único contenido que se puede encontrar.

Los precios van desde pagos mínimos de 4,99 hasta un máximo de 49,99 dólares al mes aunque también se pueden hacer pagos extra por peticiones personales. El negocio se reduce a que la plataforma se queda con el 20% del total de lo que abonan los usuarios y los generadores de contenidos con el 80% restante.

La plataforma ya tiene 60 millones de usuarios activos y no deja de crecer.