https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 30.09.2020 - Última actualización - 13:45

10:24

El intendente se reunió con los empresarios. Resolvió entregarles lo recaudado por el Fondo del Boleto Educativo, unos 27 millones de pesos. Se conformó una mesa de diálogo.

Habrá transporte urbano en la ciudad Colectivos: el municipio girará fondos adeudados para sostener el servicio El intendente se reunió con los empresarios. Resolvió entregarles lo recaudado por el Fondo del Boleto Educativo, unos 27 millones de pesos. Se conformó una mesa de diálogo. El intendente se reunió con los empresarios. Resolvió entregarles lo recaudado por el Fondo del Boleto Educativo, unos 27 millones de pesos. Se conformó una mesa de diálogo.

Ante la “crisis terminal” que atraviesa el sistema de colectivos tal como está implementado, y la falta de respuestas de los distintos estamentos del Estado, la semana pasada los empresarios lanzaron una advertencia al Ejecutivo municipal: resolvieron que suspenderían la prestación del servicio a partir del 1° de octubre, si la Municipalidad no arbitraba los medios económicos necesarios que garanticen al menos cubrir los costos de funcionamiento.

La amenaza funcionó. Este miércoles, el intendente Emilio Jatón los recibió. Al finalizar el encuentro se anunció que el servicio no se interrumpirá. ¿Por qué? El mandatario se comprometió a “poner a disposición los fondos del boleto estudiantil, ya veremos de qué manera y cómo”, dijo. Para esto -explicó- se tomará como referencia la cantidad de boletos emitidos en 2019 por este concepto, lo que estimó que totaliza entre 25 y 27 millones de pesos.



Ese fondo se creó específicamente por ordenanza para aliviar la tarifa de los miles de estudiantes que utilizan este servicio para ir a sus escuelas. Y se compone de un porcentaje de lo que aportan todos los meses al municipio los bancos, entidades financieras, casinos y bingos en concepto de Derecho de Registro e Inspección (DReI). Con las clases suspendidas y los estudiantes en sus casas, el Ejecutivo dejó de girar ese dinero a las empresas. En esa decisión incidió, seguramente, la gran caída de recaudación que están experimentando las arcas municipales en este año atípico.

La suma de dinero comprometida es apenas un paliativo. Los empresarios que operan el servicio en Santa Fe han estimado que para que la ecuación cierre hacen falta $30 millones más por mes. Y el Ejecutivo propuso entregar esos $27 millones en varias cuotas. “Les pedimos que al menos intenten distribuirlo en los tres meses del año que quedan”.

Además, y no menos importante, en la reunión se acordó conformar una mesa de diálogo permanente, que se reunirá una vez por semana o cada 15 días. El actual contexto de pandemia impone una dinámica cambiante en la movilidad de la población y eso está afectando de manera directa los ingresos por pasajeros que obtienen las empresas. Mientras en septiembre de 2019 se hicieron unos 160 mil viajes, este mes fueron apenas unos 25 mil.

Es por eso que la situación será monitoreada en encuentros quincenales, donde además de los recursos económicos disponibles, se analizarán posibles modificaciones en el funcionamiento.

Para los empresarios, la reunión sirvió “para que el intendente entendiera la gravedad de la situación, y que es cierta”, algo que no venía ocurriendo, aseguró Lucas Fernández a este medio, referente de Autobuses. En el actual contexto, aducen que les resultaría un alivio al ahogo financiero que padecen tener los coches parados, como sucede en Córdoba, por ejemplo. “Usaríamos los subsidios para pagar salarios y pagar las cuentas, y listo”. No tendrían que hacer frente a los costos que implica poner en movimiento las unidades. Pero Jatón entiende que es un servicio esencial para los santafesinos y no quiere llegar a esa situación, según trascendió en el encuentro de este miércoles.

También se habló de la posibilidad de aumentar la tarifa, la más retrasada respecto a otras ciudades de escala similar: “En este momento, con la grave pérdida de pasajeros que tenemos, no es solución”, coinciden los empresarios. Saben que un boleto más caro suele desalentar el uso del colectivo.

Con lo cual, la buena noticia inmediata es que este jueves habrá colectivos en Santa Fe. Entre líneas se lee que el conflicto de fondo se profundiza con el correr de los meses, con un servicio que prestan privados, pero que “concesiona” el Estado de manera precaria y que ya no es rentable.