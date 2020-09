https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 30.09.2020 - Última actualización - 14:23

14:02

"A nosotros nos gustaría la chance de arreglar con Fritzler y que pueda seguir en Colón", dijo el presidente sabalero José Néstor Vignatti. El "Pelado", que hizo el gol en el Morumbí, no anduvo con vueltas: "Con el tema de la deuda en Colón no hay nada que negociar y sólo deben pagarme".

No para la tormenta con el "5". Una foto de viejos tiempos, donde el presidente José Vignatti compartía un momento "fierrero" junto al "Pelado" Matías Fritzler. Ahora, sigue todo mal y no hay acuerdo posible. Crédito: Archivo

No para la tormenta con el "5". Una foto de viejos tiempos, donde el presidente José Vignatti compartía un momento "fierrero" junto al "Pelado" Matías Fritzler. Ahora, sigue todo mal y no hay acuerdo posible. Crédito: Archivo

Otra desvinculación que se encamina a un reclamo judicial Vignatti le abrió la puerta pero Fritzler la cerró con un portazo "A nosotros nos gustaría la chance de arreglar con Fritzler y que pueda seguir en Colón", dijo el presidente sabalero José Néstor Vignatti. El "Pelado", que hizo el gol en el Morumbí, no anduvo con vueltas: "Con el tema de la deuda en Colón no hay nada que negociar y sólo deben pagarme". "A nosotros nos gustaría la chance de arreglar con Fritzler y que pueda seguir en Colón", dijo el presidente sabalero José Néstor Vignatti. El "Pelado", que hizo el gol en el Morumbí, no anduvo con vueltas: "Con el tema de la deuda en Colón no hay nada que negociar y sólo deben pagarme".

El presidente de Colón dialogó con LT9 AM 1150 y FM9 105.5 sobre la realidad del sabalero: se refirió a la posible vuelta de fútbol argentino y sobre cómo está la situación con los jugadores del plantel, como Chancalay, Sandoval y Viatri, entre otros. Además confirmó que se llegó a un acuerdo por la deuda y la actualización de los contratos del arquero Leonardo Fabián Burián y el delantero colombiano Wilson Morelo.

En el inicio de la charla con Deporte 9, el presidente de Colón hizo referencia a estos meses sin fútbol con una larga espera: "Realmente es desagradable esperar tanto tiempo y más para uno que le gusta el fútbol ante todo. Todo el mundo preveía que todo iba a ser más pasajero pero no fue así y hay que afrontarlo".

Sobre los contratos de los jugadores, Vignatti expresó: "Yo no voy a mencionar uno más que otro cuando no están todos resueltos. Con la mayoría está todo resuelto, con un plantel de 28 ó 30 jugadores tenemos el 95% o más solucionado; la cuestión es llegar al 100%". En cuanto a Tomás Chancalay y Tomás Sandoval, el presidente sabalero dijo que "se está hablando porque los representantes están buscando tratar de llegar a una solución y están encaminadas las negociaciones; por lo menos estamos en un buen diálogo".

Sobre la posibilidad para que Tomás Chancalay sea transferido, manifestó: "La realidad es que hablé la semana pasada con el representante y me pidió una semana para buscar una alternativa que no sé cuál es. Esta semana me dijo que me iba a llamar para tratar de llegar a un acuerdo, esta semana vamos a ver si podemos resolverlo".

También fue consultado sobre la posibilidad de sumar un refuerzo más, recordando que hasta el momento llegaron el zaguero Gonzalo Piovi y el volante cafetero Yeiler Góez desde Colombia: "Hasta que no cerremos lo que tenemos que resolver, no sabemos; pero por ahí surge alguna alternativa que en este momento no estamos manejando. Lo analizaremos sobre la marcha".

Luego agregó que "hay dos o tres jugadores que no sabemos si van a seguir o no, de acuerdo a las posiciones que ocupan iremos viendo, y si no hay movimientos y si queda todo como está, ya no habrá más incorporaciones".

Ante la pregunta sobre Matias Fritzler, el presidente fue claro en su respuesta: "Con Fritzler seguimos hablando y negociando, nunca cortamos el diálogo y aspiramos a llegar a un arreglo, puede ser como no puede ser que siga en Colón. Las puertas están abiertas, se trata de un arreglo económico, queremos llegar a un acuerdo y estamos con esa posibilidad, no hay que descartar nada. Como estamos en buenos términos las posibilidades están abiertas, a nosotros nos gustaría la chance de arreglar y que pueda seguir en Colón".

Horas después de esta declaración a LT 9 del presidente Vignatti, fue la otra AM de la ciudad (LT10 Universidad) quien lo consultó directamente al "Pelado" del golazo en el Morumbí, quien descartó cualquier chance de arreglo. Matías Fritzler, que es muy amigo del entrenador sabalero Eduardo Domínguez, fue más que contundente con "Diez en Deportes" al señalar: "Al momento no hay ninguna posibilidad. No hubo ningún avance por mi deuda, con lo cual es imposible negociar un nuevo contrato. Lo dije antes y lo digo ahora, con el tema de la deuda no hay nada que negociar. Sólo deben pagarme",

Finalmente firmó Garcés y no hay amistosos

"El jugador surgido de las inferiores del Club Atlético Colón, Facundo Garcés, firmó en el día de hoy su vínculo profesional con la institución. ¡Felicitaciones, Facu!", publicó en las últimas la entidad del Barrio Centenario en sus redes sociales para tranquilidad de hinchas y socios.

En esta seguidilla para blindar a los elementos de las divisiones inferiores, el próximo objetivo de los dirigentes de Colón es el lateral Eric Meza, que viene teniendo mucho rodaje de la mano de Eduardo Domínguez. "En las próximas horas, vamos a firmar con Eric", aseguran en el círculo íntimo de la CD sabalera.

Mientras sigue entrenando la plantilla sabalera, entre el predio y el estadio, el "Barba" Eduardo Domínguez no tiene interés ni apuro en cerrar partidos amistosos. "Cuando sepamos la fecha real de la vuelta del fútbol en Argentina, lo vamos a analizar con tranquilidad. Es más, la idea de Eduardo es jugar en Santa Fe y no moverse hasta que arranque el campeonato de la AFA", confiaron a este diario.

La novedad de las últimas horas fue la lesión de Rafael Delgado. El defensor sufrió un desgarro moderado en el isquiotibial de la pierna izquierda. En tanto los futbolistas que venían con distintas dolencias, están casi recuperados: Facundo Farias, quien padecía un traumatismo en uno de sus tobillos; Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, con una molestia en la rodilla; Lucas Viatri que volvería esta semana a trabajar ya que esta en la parte final de la recuperación del desgarro.