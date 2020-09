https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT tatengue tomó contacto con la prensa

Azconzábal hizo zoom en el nuevo Unión estilo "Vasco"

El reemplazante de Leo Madelón fue contundente: "Estamos inaugurando un nuevo plantel". Además, el "Vasco" habló de los refuerzos que le faltan: "Debe ser algo superador a lo que hay en el plantel; no me gusta traer jugadores por traer".

Se viene el segundo. Luego de jugar el sábado pasado con Newell´s, ahora aparece Rosario Central como tester del nuevo Unión de Juan Manuel Azconzábal. En menos de un mes, el Tate juega por la Sudamericana. Crédito: Pablo Aguirre

Bajo la modalidad de zoom, en las últimas horas el "Vasco" Juan Manuel Azconzábal como entrenador del Club Atlético Unión brindó a medios y colegas de la ciudad de Santa Fe una extensa conferencia de prensa, recordando que ya pasó el primer amistoso (el sábado pasado, 1 a 1 con Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa) y está a pocos días de concretar el segundo; ahora en el 15 de Abril este sábado desde las 12.30 con televisación de TNT Sports a todo el país desde López y Planes. El reemplazante de Leonardo Carol Madelón comenzó haciendo referencia a la primera experiencia formal, el sábado ante el Newell´s de FDK en el Parque Independencia: "Fueron dos equipos, nosotros le manifestamos a los jugadores la validación era por los que podían participar de los dos encuentros, es importante considerar que entre 15 y 21 días hicimos evaluaciones individuales y grupales, en el límite de la autorización para hacer fútbol empezamos. Fue nuestro quinto entrenamiento de campo 11 contra 11, por momentos viendo jugadores, nos encontramos con muy pocos del torneo anterior que tuvieron participación, juveniles que sumamos, otros no tuvieron actividad, más los que llegaron. Leyes no participó, es un paso adelante, lejos de nuestro ideal, seguimos trabajando, el hecho de ser televisado le dio un marco importante". Luego, el mismo Azconzábal habló de su idea como entrenador para el nuevo Unión que asoma de su mano en pandemia: "La búsqueda del equipo en cuanto a lo que pretendemos hay una idea, se vio por momentos, estamos abiertos a modificaciones en lo individual y colectivo, dependiendo en lo que observamos en el día a día con los muchachos". En cuanto a la posibilidad de sumar más refuerzos, Azconzábal explicó claramente: "Hemos tenido situaciones con jugadores que nos ofrecen, Unión es un equipo que juega la Sudamericana, no me gusta y necesito ser prudente para que la adquisición que haga Unión nos dé cosas que no hay en el plantel; los tiempos se van acotando y esperemos que los que lleguen puedan jerarquizar el plantel. Traer por traer no me gusta. Si estamos buscando es porque necesitamos mejorar la plantilla. Los jugadores en los cuales tomemos la decisión de que vengan será para darnos algo diferente a lo que ya tenemos". En lo que hace al potencial que tiene el "Vasco" en Unión, para afrontar el campeonato local y la Copa Sudamericana, el ex entrenador de Deportes Antofagasta de Chile respondió por zoom: "Hay muchos jóvenes en Primera con mínimo porcentaje de participación, a eso le sumamos más jóvenes, no nos vamos a encasillar en una idea o con un sistema cuando hay jugadores que se repiten poco en las posiciones. A la hora de buscar variantes lo iremos viendo, intentando equivocarnos lo menos posible para aprovechar los que están dentro de la institución. La exigencia debe ser máxima porque el fútbol profesional así lo requiere". En la cuenta regresiva para jugar la doble ventana (primero acá el 28 de octubre y después allá el 4 de noviembre) en la Copa Sudamericana, el "Vasco" dejó sus sensaciones como DT de Unión: "Todavía hacer una conclusión final no sería apropiado, necesitamos seguir mejorando; en la Sudamericana puede estar la alternativa con un equipo que tenga el mismo presente que nosotros o ante uno que llegue mejor rodado. Después se verá quién es mejor. Estamos inaugurando un nuevo plantel, así que hay que aprovechar el tiempo que nos queda". Finalmente, Juan Manuel Azconzábal reflexionó: "Ser jugador de fútbol profesional es para elegidos, ser técnico en Primera es un honor, ponerse la camiseta de Unión, en Santa Fe hay dos equipos muy importantes, la mitad de uno y la mitad del otro quieren estar ahí, no va a ser lo mismo que Unión gane todos los partidos a que pierda todos, ese condicionante viene con lo que estamos de este lado. El día nuestro nos lleva a competir cotidianamente, si empieza antes el torneo local debemos dar lo mejor, si hay una clasificación a la Copa Libertadores es importante. Yo manejo la misma información que ustedes (por los periodistas), debo convivir con eso y que el equipo vaya agarrando forma lo más rápido posible". Tenés que leer Unión jugará otra vez para la TV, este sábado al mediodía Brítez ya es casi de Lanús "En Central esperan algún tipo de avance en la negociación de Emanuel Brítez con Lanús y, según indicaron, el mismo se produciría luego de que el club granate cierre la transferencia del juvenil Pedro de la Vega. Hasta ayer hubo charlas entre dirigentes de Central y Lanús y el acuerdo económico giraría en torno a los 600 mil dólares por el 50 por ciento del pase, que es la parte que tienen los canallas. La otra mitad pertenece a Unión, que es desde donde partiría el visto bueno para realizar la transferencia de ese tipo, ya que gran parte de ese dinero (o quizá todo) iría justamente a Unión por la deuda que los canallas mantienen con el club de la capital provincial", informa este miércoles el Diario La Capital. En Santa Fe, Unión afirma que ya vendió la totalidad del pase de Ema Brítez y no tiene más nada que ver. Para jugar este sábado contra el Tate, el "Kily" pondrá a: Ayala; Torrent, Novaretti, Bottinelli, Blanco; Ojeda, Villagra, López Pissano; Marinelli o Ferreira, Gamba y Vecchio. Hay que recordar que se confirmó que el amistoso Unión-Rosario Central irá por TV y la señal que transmitirá el encuentro es TNT Sports (es necesario contar con el pack fútbol), a partir de las 12.30. En principio serán dos partidos de alrededor de 70 minutos cada uno. Primero lo harían los equipos titulares y después los alternativos. 