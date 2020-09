https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.09.2020

Fuerte reclamo

VECINOS DE PLAZA 25 DE MAYO

Somos vecinos autoconvocados de la Zona Sur Centro - Plaza 25 de Mayo (centro neurálgico de la ciudad y la más visitada por turistas) y sus calles adyacentes: desde hace muchísimo tiempo venimos soportando incidentes a diario y de forma sistemática que ocurren en nuestro barrio, a cargo de personas que no son vecinos del lugar, que alteran la seguridad y tranquilidad de quienes viven o desarrollan tareas en esta zona. Se producen: arrebatos, robos, peleas de grupos enfrentados, extorsiones y amenazas a vecinos, transeúntes y trabajadores, etc. Otro tanto es el vandalismo, contra particulares, instituciones públicas y negocios comerciales de la zona .Es sabido públicamente el robo de las esculturas de bronce de las fuentes de la plaza, todos los irupés y los biguás. Robo y/o vandalismo de las luces led y cabinas subterráneas de corriente eléctrica de las plazas. Robo de las placas de bronce con valor histórico del frente del Convento de San Francisco. Ocupación clandestina dentro de la obra, parada, del Nuevo Palacio de Justicia, con rotura de caños de agua, conexiones que se ven a simple vista, roturas de tapas de agua, etc., que terminan inundando los sótanos de la misma, como así también acumulación de agua en las calles Gral. López, 9 de Julio y 3 de Febrero. Obra literalmente tomada. Estas personas crean situaciones de gran preocupación, alarma y miedo. Rogando no pase a mayores y tengamos que lamentar una víctima fatal, ya que estos sujetos cuentan con armas y facas que muestran sin ninguna vergüenza. Personas que cuidan autos en calles que tienen estacionamiento medido, que amenazan con romper de romper los vehículos. Muchas veces están alcoholizados y violentos. Además, defecan y orinan en las veredas de los vecinos, o tienen relaciones sexuales ya entrada la noche.

Asalto a la Panadería los Dos Chinos, de 1dº e Mayo y Gral. López (que salió en todos los medios), por un delincuente que frecuenta diariamente nuestro barrio.

Es preocupante para alumnos, docentes, etc. del Colegio Inmaculada, las situaciones de robo, arrebato, ofrecimiento de droga, golpes, etc. De día de noche, a cualquier hora, motos ingresan, estacionan y atraviesan a gran velocidad, la plaza, haciendo uso de estacionamiento indebido, sin patentes, con más de 2 ocupantes y sin casco.

Forcejean picaportes de casas, golpean y patean puertas, a veces tocan timbre a altas horas de la noche), etc.

Cabe destacar que no es una guerra anti-trapitos, los cuidadores históricos del barrio a los que bien conocemos también son víctimas, sufriendo robos, palizas, insultos, abuso, amenazas, etc., dejando de venir al barrio, perdiendo de este modo su fuente de ingreso por estas causas. Son personas de bien que repetimos tenemos bien identificados. Tanto vecinos como instituciones.

Todo lo expresado es inadmisible que esté ocurriendo en el casco histórico, centro neurálgico de la ciudad, en la Plaza madre rodeada de las instituciones de mayor importancia, representación y prestigio de la ciudad (Poder Judicial, Casa de Gobierno, Arzobispado, Iglesia Catedral, Iglesia de los Milagros, Colegio Inmaculada, museos, etc.) que también ven afectada su cotidianeidad con situaciones complicadas que impiden trasladarse y moverse con tranquilidad y seguridad. Las autoridades solo toman medidas muy ligeras, corriéndolos, llevándolos, solo un rato del lugar ante cualquier situación.

NO QUEREMOS MÁS la Plaza Liberada para los delincuentes. Los vecinos EXIGIMOS que nos den una respuesta, que se tomen medidas para no estar en un estado de indefensión

Proponemos: control policial de a pie en la zona; identificar a las personas que atentan contra el orden y la seguridad. Removerlos del lugar. Reposición las luminarias faltantes para tener por la noche toda la zona iluminada. Mayor presencia policial a toda hora. Pronta respuesta del 911 ante los llamados. Colocación de cámaras en calles alrededor de la Plaza y zona circundantes, y en la esquina de la obra del Palacio de Justicia), que puedan ser monitoreadas por la Municipalidad también. Acciones y respuestas, firmes y concretas a través de Autoridades competentes.