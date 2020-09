https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.09.2020 - Última actualización - 16:57

16:56

Filtrado El padre o la madre del veto

Si bien se hizo cargo de salir a los medios de comunicación a explicar los alcances, legisladores justicialistas no ven a la ministra de Educación, Adriana Cantero, como la gestora intelectual del veto a la ley 13.992 que habilitaba el pago de un bono a docentes y asistentes escolares que no pudieron llevar adelante reemplazos en virtud de la pandemia. Si bien la iniciativa fue motorizada por la oposición en Diputados fueron los senadores justicialistas los que terminaron de afinar el texto, no incluir suma alguna y dejar la definición en una mesa paritaria. Ese acuerdo del Senado fue luego convalidado en la Cámara de Diputados a pedido de los propios gremios docentes.

Un diputado oficialista se sorprendió el viernes último cuando un funcionario del ministerio de Educación le pidió el texto de la observación que todavía había sido comunicado internamente en el Centro Cívico. Es por eso que son varios los legisladores justicialistas que dicen estar convencidos que el veto no salió de Educación sino que fue elaborado por algún técnico cercano al gobernador Omar Perotti. Los técnicos producen desarreglos que luego la política tiene que tratar de explicar o enmendar...