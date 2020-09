Más de 226 mil santafesinos viven en situación de pobreza

Ante una Comisión especial de la Cámara de Diputados

El ex jefe de Policía admitió que durante los dos últimos meses de gestión no tuvo diálogo con el Ministro de Seguridad. Dijo que Perotti le pidió la renuncia por razones de gobernabilidad. Advirtió que la reforma de la ley "se hace con la policía y no contra la policía". No dejó de mencionar la desmotivación actual de la fuerza.