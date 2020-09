Lorena Góngora: "Debido a esta situación Villa Dora no participará de la Liga 2021"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Club Villa Dora es uno de los más destacados en la Liga Argentina de vóley y se encuentran en uno de los momentos más complicados. La escuadra santafesina está, trabajando martes y jueves por espacio de casi una hora, y lo hace con mucha responsabilidad, y esperando que se pueda llegar a jugar alguna competencia.

El Club Atlético Villa Dora –un club barrial con más de 80 años- se encuentra frente a una lucha contra la crisis que trajo el Covid-19. La entrenadora del plantel femenino de “las Doras”, Lorena Góngora, dialogó con EL Litoral y contó la situación por la que está atravesando el club. A su vez, expresó el gran dolor de los dirigentes y los deportistas ante las consecuencias producidas por la pandemia.

- ¿Cómo describirías esta situación por la que está atravesando el club?

-En la actualidad el club está pasando por una situación compleja y, a la vez, incierta. Los dirigentes, socios , jugadores e incluso los entrenadores, de alguna manera están tan afectados económicamente – sabiendo que su colaboración se ha transformado en una necesidad para sobrevivir- sin el aporte de la cuota y los beneficios extras que se llevan a cabo dentro de la institución que podríamos decir que el club no abriría más sus puertas. Nosotros, los entrenadores, seguimos trabajando pero sin la certeza de que se va a cobrar.

-¿Y en el deporte?

-En cuanto al deporte es un año totalmente perdido, nos va a costar mucho volver a estar en el nivel que nos encontrábamos antes de la pandemia. Será un gran desafío para la institución y los entrenadores volver a ese lugar, la búsqueda de la motivación se ha vuelto esencial para nuestro trabajo y la esperanza de que todo vuelva a la normalidad un sueño.

-¿De qué manera afectó a las jugadoras, tanto mental como físicamente, la cuarentena?

-Al inicio de la cuarentena -como todos- aceptamos las medidas tomadas con la esperanza de que en 14 días volvíamos a retomar, pero esos días se alargaron y se convirtieron en meses. Desde nuestra labor empezamos a programar entrenamientos en casa con encuentros virtuales, esto nos ayudó a tener contacto visual. Era obvio que todo aquello no alcanzaría porque las jugadoras comenzaron a perder su condición física y se empezaron a desmotivar para llevar a cabo los planes de entrenamiento.

-Para los dirigentes, jugadores, entrenadores e incluso para los socios, ¿qué crees que es lo que más afectó la pandemia?

-Lo más afectado fue el proyecto de liga donde el club hizo una gran inversión para poder participar. Y, a su vez, debemos sumarle que el equipo estaba rindiendo excelente y el sueño de jugar una nueva final se estaba palpando con los resultados obtenidos.

-¿Cómo recibieron la noticia de FeVA tras el anuncio de que no se iba a jugar la Liga?

-Tras el comunicado de FeVA que da por terminado la Liga Argentina de Voleibol nos quedamos entumecidos, no lo podíamos creer, tanto esfuerzo e inversión para nada. Se nos llenó de angustia el corazón y ese sueño a una mano de alcanzarlo se nos esfumó. Esta pandemia se lleva con ella dos ligas -2020/ 2021-. Esto seguramente nos afectará mucho deportivamente porque durante la liga nuestro club hacía ese salto de calidad para mejorar a las jugadoras.





Hoy Villa Dora da a conocer a todos los medios que debido a esta situación no podremos participar de la liga de voleibol 2021” (Lorena Góngora, entrenadora de "las Doras")

-¿De qué manera va a afectar el no poder participar de la próxima liga?

-Creo que el no jugar la liga nos afecta a todos porque las jugadoras que ya son adultas, sumándoles el potencial que tienen, van a buscar nuevos rumbos. Saben que solo en liga se logra la mayor performance deportiva y más si no están con la Selección Argentina. Lamentablemente será como volver a empezar desde cero, no sabrás con quién podrás contar, y nos encontramos en un panorama lleno de dudas para todos. ¿Volveremos a estar al nivel donde estuvimos? Respuesta que no sabría darte. Villa Dora se había insertado en el corazón de mucha gente, nuestra cancha con esa caldera respetada por los grandes clubes del voleibol argentino hoy se llamó al silencio y su apoyo incondicional que nos llevó a ganar grandes partidos ya no estará. Será momento de buscar nuevos desafíos para alentar a aquellos jugadores que se quedan a pesar de las situaciones que estamos transitando como club.

-Sabiendo que no participarán de la liga 2021. ¿Cuáles son sus objetivos para ese año?

-Creo que para cualquier deportista y entrenador es volver a entrenar y saber que vamos a tener competencia. Estamos en ese momento en el que no se puede planificar porque no depende de nosotros las resoluciones gubernamentales y federativas. Con respecto del vóley se habla de jugar una liga donde están en la búsqueda de un formato que les permita iniciar y jugarla. En cuanto a las demás categorías no se sabe nada, solo hay supuestos, pero nada confirmado con respecto al inicio de la temporada competitiva.