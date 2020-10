https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una herramienta digital para la Formación Docente en el contexto de la virtualidad

Leonardo Simoniello, representante del Centro Ana Frank Argentina en la Provincia de Santa Fe, cuenta cómo la propuesta educativa, llevada adelante junto a la Asociación Civil Pensamientos en Movimiento, ha sido seleccionada para aplicarse a los itinerarios de Formación Docente de la Escuela Normal Superior. Además, la segunda cohorte de la misma ya está disponible para todos quienes quieran inscribirse.

“Historias y Palabras: lecturas de Ana Frank en nuestros días” plantea como principal objetivo incentivar la lectura y el interés en las palabras del diario de la joven, transformándolo en una herramienta que permite revalorizar el diálogo en torno a su mensaje, su historia y nuestro presente. Fue pensado en formato virtual y presencial, pero esta primera cohorte fue realizada integralmente sin presencialidad.

“Con la Escuela Normal Superior Nº 32 “José de San Martín, trabajamos en el marco de un convenio de colaboración firmado en 2019 con la Asociación Civil”, expresó Simoniello. La propuesta fue incorporada para la formación docente en el espacio curricular denominado “Itinerarios por el mundo de la cultura”, que tienen el fin de enriquecer la formación personal del estudiante. Esta instancia se suma a experiencias de formación para estudiantes de profesorados, transitadas en años anteriores desde el “Espacio Surgir”.

“Nos interesa mucho trabajar con establecimientos dedicados a la Formación Docente. Colaboramos con nuestros proyectos e intentamos que, a través de las experiencias y el contexto vivido por Ana Frank, podamos construir nuevos espacios para pensar en un proceso educativo que nos interpele, reconociendo nuevas herramientas para transmitir experiencias. Por eso, ofrecemos recursos innovadores que nos ayudan a realizar estas reflexiones. Tomamos las palabras de Ana como una provocación a pensar las cosas desde lugares diferentes. Logramos un proyecto que además de ser aceptado por los participantes, verdaderamente motiva. Nos gusta pensar en que los estudiantes del profesorado se puedan sentir movilizados pero estos temas”, comenta Simoniello.

En esta ocasión, más de cincuenta estudiantes, de 1º a 4º año de las carreras de Profesorado para la Educación Primaria y para la Educación Inicial, se inscribieron a la propuesta “Historias y palabras”, que tiene por objetivo brindar herramientas que los alumnos puedan adquirir para consolidarse como futuros profesionales transmisores de conocimientos y contenidos. Esta trayectoria se desarrollará hasta mediados de octubre y permitirá la articulación de sus prácticas formativas, con nuevas miradas a la sociedad, a los sujetos y a sus roles, a partir de la lectura de las palabras del diario de Ana Frank.

Simoniello afirmó: “si bien son los miembros de nuestro equipo quienes brindan el curso, docentes tutores y directivos de la Institución nos acompañarán en el proceso. Eso para nosotros es muy importante porque las retroalimentaciones nos permiten evaluar y enriquecer nuestras propuestas”.

Este proyecto fue pensado tanto de manera virtual como presencial. “Pensábamos que íbamos a llegar a esta etapa en otro escenario, pero estamos muy satisfechos porque las adaptaciones a la virtualidad nos obligaron a pensar nuevas herramientas digitales, como soportes, plataformas, imágenes, videos y actividades que resultaron muy adecuados para el abordaje de estos temas. Es obvio que nos movemos con mayor seguridad en la presencialidad, pero dada las circunstancias, este desafío con la Institución Superior nos exige el mayor de los esfuerzos y eso para nosotros es bueno”.

Acerca de la realización de una experiencia educativa completamente virtual, Simoniello expresó que “derriba mitos o creencias, y así como se dice de los docentes, no todos los jóvenes están preparados para el formato de formación digital. Nada es tan claro como se cuenta y la brecha no tiene nada que ver con la edad. La falta de conectividad, de equipamiento y algunas disposiciones gubernamentales que no se alcanzaron a parar frente a esta modalidad, nos generan necesidades que no habíamos pensado”.

Por ello, asegura que se deberá seguir poniendo énfasis en aspectos de alfabetización digital: “No se puede dar nada por sabido. Hay que preguntar, acompañar y tratar de avanzar en llegar a umbrales mínimos que permitan el uso satisfactorio de las tecnologías. Las plataformas y programas, como por ejemplo el Google Classroom u otros, no se asemejan a la automaticidad del WhatsApp y además te exponen frente a muchos pares. Todo es diferente y esa diferencia, si bien puede ser motivadora, también se puede transformar en un escollo. Son todos aspectos que estamos teniendo en cuenta y con una mirada muy incisiva ya que estamos frente a futuros docentes”.

Historias y palabras, Segunda Cohorte

Después de la experiencia destinada a docentes de distintos niveles, talleristas, coordinadores y referentes de grupos de áreas educativas, de la cultura y del deporte, que significó la primer convocatoria de Historias y Palabras, Leonardo Simoniello nos cuenta que, en conjunto con la Asociación Civil Pensamientos en Movimiento, anunciaron la apertura a una nueva convocatoria para el desarrollo de la segunda cohorte de este proyecto.

“Nos fue muy bien en la experiencia. Fue todo un nuevo escenario tanto para nosotros como para los participantes. Queremos seguir trabajando, ampliando nuestras redes y creando nuevos lazos. Por ello compartimos esta posibilidad de una segunda convocatoria para quienes no pudieron anotarse en la anterior y que aún tienen el interés de adquirir esta herramienta para compartir con sus grupos”.

El proyecto “Historias y Palabras” ofrece un conjunto de herramientas digitales especialmente diseñadas para abordar los contenidos de forma digital. También entrega -a quienes completan las actividades propuestas y finalizan el ciclo- un ejemplar del “Diario de Ana Frank” junto a una serie de materiales impresos que sirven de guía para el trabajo con los grupos. “Queremos convocar una vez más a formar parte para seguir capacitándonos en nuevas herramientas, para que juntos sigamos construyendo caminos en una Educación que nos incluya a todos y brinde cada vez más oportunidades ”, asegura Simoniello.

Los que quieran conocer y profundizar en estas temáticas, a partir de una mirada posicionada en el presente y mediante herramientas lúdicas, pedagógicas e innovadoras, pueden completar el formulario de inscripción en http://proyectos.anafrankensantafe.com.ar