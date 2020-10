Damián De Santo fue acusado de usurpar un terreno en Córdoba

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor Damián De Santo fue denunciado públicamente por usurpar un terreno en Villa Giardino, luego de que se lo viera ayudando a apagar el incendio que se producía en esa localidad, en la que el ex conductor del ciclo televisivo Morfi tiene montado un complejo turístico. Ante la acusación, su respuesta fue tajante: “Vamos a esperar que la Justicia decida”.

El denunciante, Lucas Berubi, aseguró en el ciclo Nosotros a la mañana que uno de los lotes donde el actor tiene su emprendimiento turístico le pertenece a su familia: “Mi abuelo tiene 93 años y ese lugar era algo que él quería y se lo sacaron”.

“Él fue comprando varios lotes, el número dos de mil metros cuadrados es de mi familia, él unificó todo”, explicó sobre el que sería su terreno, cuya superficie estaría en el medio del complejo construido por De Santo.

El conflicto comenzó hace más de una década y fue el mismo artista quien se comunicó con la familia de Lucas Berubi: “En el 2007 o 2008 se contactó porque había construido el complejo en ese lugar y cuando fue a la Municipalidad no lo dejaron escriturar y le dijeron que el espacio tenía dueño. Nosotros todos los años pagamos los impuestos”.

En ese entonces ambas partes se juntaron: “Fue todo muy amable pero no llegamos a nada, él quería que le cambiara el lote por uno de las puntas; no acepté porque es un lugar que tiene un valor afectivo para mi familia”. En ese momento el artista no habría querido comprar el terreno.

“Tuvimos sentencias a nuestro favor, los planteos se los rechazaron”, agregó Berubi, que en el 2013 antes de decidir comenzar con las acciones legales llamó al actor para ver si había forma de llegar a un acuerdo. “El lote jamás estuvo en venta”, aclaró el presunto damnificado, y cerró: “Hace doce años él está lucrando con eso”.

La respuesta del actor

Horas después de la denuncia, el actor respondió tras ser consultado por La Nación: "Hay un juicio de por medio que está encaminado y vamos a esperar que la Justicia decida. No los vamos a discutir en los medios. Estamos tranquilos porque hicimos las cosas bien y no somos usurpadores, esa es la realidad".

Respecto a los dichos del denunciante, fue tajante: "Yo no me puedo hacer cargo de opiniones de la gente. La realidad es una sola, y es la que sabemos él y yo, y punto. Hay un juicio, nunca me escondí y soy de enfrentar siempre las situaciones; también voy a seguir enfrentando esta", señaló.