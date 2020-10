https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 01.10.2020 - Última actualización - 9:17

9:14

La entidad afirma que aprovecharán para hacer una “toma de ganancias”, generando “una traslación de recursos desde el sector productivo al industrial”. También afirman que la venta de la cosecha se mantiene dentro del ritmo normal para la época.

Actualidad CRA sobre la posible baja de retenciones: "beneficiará a las empresas exportadoras" La entidad afirma que aprovecharán para hacer una “toma de ganancias”, generando “una traslación de recursos desde el sector productivo al industrial”. También afirman que la venta de la cosecha se mantiene dentro del ritmo normal para la época. La entidad afirma que aprovecharán para hacer una “toma de ganancias”, generando “una traslación de recursos desde el sector productivo al industrial”. También afirman que la venta de la cosecha se mantiene dentro del ritmo normal para la época.

Campolitoral | campo@ellitoral

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó hoy, ante el supuesto anuncio de una baja de 3% en el derecho de exportación (DEX) para la soja, que la medida sólo beneficiaría a las exportadoras y que para generar divisas se requiere restablecer la confianza antes que medidas circunstanciales.

“Una baja de 3 puntos porcentuales y por un corto período sólo estimulará la liquidación de aquellas toneladas en manos de los exportadores que rápidamente harán una toma de ganancias, aprovechando liquidar con un 30% de derechos de exportación aquello que compraron descontado de un derecho del 33%”, anticipan los confederados. “Nuevamente -agregan- se habrá generado de facto un diferencial, es decir una traslación de recursos desde el sector productivo al industrial”.

Desde la entidad remarcaron que el sector no fue consultado ante esta posible medida, por lo que consideran la información como un rumor que “nadie desmiente” y “tampoco nadie lo confirma”. También afirman que la venta de la cosecha se mantiene dentro del ritmo normal para la época. “Una vez más sostenemos que los productores, no son los causantes de la dramática y persistente situación económica que atraviesa el país y que la falta de dólares es una consecuencia de las pésimas políticas de exportación que se han tomado, mirando solo la recaudación y desalentando el crecimiento de la producción exportable”.

CRA argumentó que al comparar la situación con el año pasado, cuando no había una situación anómala de pandemia, el sector liquidó hasta el momento solo un 3% menos de soja (62% vs 65%) pero las ventas de maíz son 3% superiores (71% vs 68%). “Esto ocurre comparándonos con un año habitual y sin disrupciones como el que estamos transitando”, subrayan. Las estimaciones indican que 17 millones de toneladas de soja se encuentran en manos de los productores, mientras entre 8 (como base) y 13 millones están en manos de los exportadores dependiendo el analista que se consulte.

Además, explicaron que el ritmo de ventas está directamente relacionado con las herramientas financieras de las que disponen los productores. “No hemos tenido históricamente acceso a créditos de financiamiento productivo a tasas lógicas para nuestras rentabilidades, eso ha hecho que nuestra forma de financiamiento sea a través del canje por insumos o la venta de nuestras cosechas acorde a nuestras obligaciones de gastos, así es como financiamos nuestras campañas”.

Por lo tanto, CRA sostiene que “no es una baja circunstancial de unos puntos de retenciones, el problema es mucho más hondo, e interpela la confianza y los gestos cotidianos que el Gobierno tiene para con el campo en general”. Y la confianza, afirman, es “una construcción constante, que cuando desaparece, requiere de un largo tiempo y muestras concretas para restablecerse”.