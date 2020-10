CGT y Centro Comercial de Rafaela discrepan por nuevas restricciones al comercio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 01.10.2020

Por la disparada de casos positivos de CoViD, el municipio restringió la actividad comercial y la gremial empresaria hizo público su rechazo a la decisión mientras que la central sindical salió a respaldarla.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y la Confederación General del Trabajo se cruzaron públicamente, a través de comunicados de prensa, en los que expresaron sus distintas visiones e intereses ante al rebrote de coronavirus que golpea fuertemente a la ciudad.

La presencia, desde el pasado jueves, del programa nacional DetectAR que salió a buscar puerta por puerta a personas infectadas y sus contactos estrechos en los barrios más afectados hizo que la cifra de casos, que a mitad de la semana anterior estaba en un promedio de 25, pase a casi cuatriplicarse y este martes y miércoles alcanzaron los 87 y 95 testeos positivos, respectivamente.

Previendo el agravamiento de la situación, y para tratar de evitar un colapso del sistema sanitario, el Gobierno local, basado en recomendaciones de especialistas médicos y epidemiológicos, adoptó una serie de medidas tendientes a reducir la circulación y comenzaron a regir desde la hora cero del pasado lunes 28.

En ese marco, se estableció que los supermercados atenderán al público de 8 a 19 horas y solo podrá acceder a realizar las compras una persona del grupo familiar.

Otra medida que se tomó es el cierre de bares y restaurantes a la medianoche, los que deberán trabajar con reservas, al 50 por ciento de su capacidad en su interior, y podrán ampliar sus mesas en veredas y espacios abiertos, respetando la distancia mínima de dos metros entre ellas. En cuanto a la modalidad de delivery, el servicio estará autorizado a desarrollarse hasta la hora 24.

A su vez, se mantiene la restricción de horario para los comercios de cercanía, como es el caso de kioscos, despensas, almacenes, drugstores y negocios afines, que pueden atender al público hasta las 22 horas.

Documentos cruzados

Partiendo de la base que es en las empresas y comercios donde los protocolos de prevención se cumplen a rajatabla, y es evidente que en muchos casos no se observan conductas responsables a la hora de encuentros sociales y afectivos, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) reclamó “cambiar la estrategia de acción”

En el texto se remarca en su parte medular que ante “las múltiples medidas de aislamiento y distanciamiento que fueron definiendo las diferentes autoridade en los tres niveles de gobierno, hemos brindado nuestro apoyo, promoviendo la adopción de los protocolos de prevención para evitar la propagación del coronavirus, articulando aportes privados para fortalecer el sistema sanitario local, entre otras diversas acciones de capacitación y sensibilización”, pero “tras 6 meses de esta agobiante coyuntura y frente a la incertidumbre respecto a cuándo finalizará (ya que no parece tener un fin cercano), consideramos necesario cambiar la estrategia de acción y adoptar un enfoque de adaptación inteligente y colaborativa, con un alto contenido de responsabilidad individual. De lo contrario, estaríamos frente a un escenario de desgastante incertidumbre hasta el momento que la vacuna nos inmunice o algún tratamiento efectivo sea conocido”.

Una vez conocido el pronunciamiento empresario, la CGT hizo llegar “su total y absoluto apoyo, al Intendente Luis Castellano “en la decisión de tomar medidas pocos simpáticas, pero totalmente necesarias, para poder seguir haciéndole frente a esta pandemia”.

Más adelante apunta que “como representantes y defensores de los trabajadores, notamos un inicio de avasallamiento de derechos de las personas, en defensa de la corriente que representan aquellos dirigentes que solo ven más allá de sus narices cuestiones económicas por sobre la salud y el bienestar de nuestros representados”.

“Hemos escuchado que el empleo no subsiste sin empresas que den trabajo … pero, no es menos cierto, que no existen empresarios, ni empresas sin trabajadores, y en este momento no nos sentimos acompañados por la familia empresaria, la cual solicita por sobre la salud de nuestros trabajadores, el continuo y normal funcionamiento del sector comercial y/o industrial”.

En el cierre, los gremios rafaelinos llaman “rápidamente a la reflexión, a todo el sector empresario, que no acompaña las medidas adoptadas por el gobierno local”.