Ante los rumores Scola ve con posibilidades la llegada de Campazzo y Deck a la NBA

El pívot Luis Scola aseguró que los basquetbolista Facundo Campazzo y Gabriel Deck "tienen nivel para jugar en la NBA" a la vez que indicó que si tienen la posibilidad de "ir a la mejor liga del mundo" deben hacerlo y "tratar de conseguir lo máximo".



"Mi consejo para cualquier jugador del mundo que tenga la posibilidad de ir a la NBA es siempre que vaya. El único ejemplo es que seas muy joven y esperes un año y no es el caso de Facu y de Gaby, ellos tienen el nivel para jugar y si tienen la oportunidad tienen que ir a la mejor liga del mundo, tienen que tratar de conseguir lo máximo y no hay ninguna razón para no ir a la NBA", aseveró.



Asimismo Scola añadió: "Yo creo que Facu tiene nivel para jugar en la NBA, no sé qué factores se van a dar para que le salga bien, pero incluso si le va mal tiene que ir a la NBA.



Tienes que ir donde estén los mejores. En mi época la distancia se había acortado un poco, pero creo que ahora la distancia es enorme y si tienes la oportunidad de jugar allí hay que aprovecharla".

