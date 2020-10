Denuncian a una ladrona de perros en zona de Las Flores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El robo de una perra collie en cercanías del nuevo Hospital Iturraspe puso a trabajar a dos ONGs, que descubrieron un sinnúmero de episodios cuasi delictivos que afectan tanto a animales como personas.

Colaboradores de ONGs, proteccionistas independientes y vecinos, pusieron en manos de la policía y de la Justicia penal un caso que comenzó siendo investigado como maltrato animal, pero derivó en denuncias por hurto, lesiones y daño contra la propiedad.



Las primeras noticias se remontan a principios de año, precisamente en los primeros días de febrero, cuando la dueña de una perra de la raza Collie denunció al propietario de un Chevrolet Corsa gris como el autor del robo de su mascota, en las cercanías del nuevo Hospital Iturraspe, en el norte de la ciudad.



A partir de esos primeros datos, la damnificada pudo dar con los sospechosos, radicados en una vivienda de la zona de Las Flores, en calle Bernardo de Irigoyen al 7700, donde viven una mujer de unos 64 años, su esposo y tres hijos.

El caso de “Dea”

Con el dato confirmado, la dueña de la perra tocó el timbre y pidió la devolución de “Dea”, teniendo como respuesta un portazo en la cara. Ante el rechazo a ser atendida, se alejó del lugar e hizo guardia en las inmediaciones, hasta que minutos después vio salir el mismo auto con su perra adentro. En vano intentaron detenerlos. La dueña de casa escapó del lugar y regresó a los pocos minutos sin el animal.

Esto último, sucedió seis meses después de la desaparición de Dea. Entonces comenzó una segunda etapa de la búsqueda, a través de redes sociales, que derivó en el hallazgo de la collie en barrio La Loma, en pésimo estado de cuidado.

Para custodia



El caso derivó en la intervención de la Asociación contra la Crueldad y el Maltrato Animal (ACCMA), la Asociación Defensa y Derechos del Animal (ADDERA) y la difusión a través de la página de Facebook de Ayuda Animal por otros episodios vinculados.

“A nosotros nos dan aviso de un perro en calle La Pampa al 6100, hace más o menos un mes”, señaló una de las colaboradoras de ACCMA. “Nos dicen que estaba abandonado hace más de un año y sobrevivió gracias a los vecinos que le daban agua y comida por un tapial”.

Fueron los mismos vecinos quienes contaron que el animal había sido abandonado por una mujer, que circulaba en un Corsa gris y que la casa era de una hermana de esta persona, la cual había fallecido un año antes. Como el inmueble estaba abandonado, la señora colocaba perros como medida de seguridad, pero no se hacía cargo de ellos.

“Afortunadamente se rescata el animal, le damos atención veterinaria y fue puesto en adopción responsable”, explica la proteccionista. “Pero a los 5 días vuelve a meter otro perro y tampoco se ocupaba de él”, señaló. Allí se montó un nuevo protocolo de rescate, con denuncia policial mediante, pero la difusión de fotos y mensajes por redes sociales de vecinos indignados alertaron a la mujer, que decidió deshacerse del animal puesto en cautiverio.

Proteccionistas animales rescataron un perro que llevaba un año encerrado, en una casa deshabitada de calle La Pampa al 6100.Foto: Gentileza ACCMA

En su casa

No obstante, existe otra denuncia, por la presunta presencia de perros en mal estado -serían ocho-, ya no en la casa de calle La Pampa, sino en la suya propia, donde habría colocado un techo en el patio para no ser vista por los vecinos.

Desde las ONGs intervinientes “pedimos que se averigüe quién es esta mujer y que se reúnan todas las denuncias que tiene para frenarla de alguna forma, que se tomen medidas” porque “detectamos que existe maltrato animal, pero también maltrato humano”, según el relato de los propios vecinos.

Contra los vecinos

Además de los casos de maltrato animal detectados, existen testimonios de vecinos que la acusan de comportamientos rayanos con lo delictivo. En uno de los casos, la señalan por haber quemado una hamaca paraguaya atada a la medianera, producto de los cual también se quemó el árbol donde estaba atada.

“A otra vecina te abrió la cabeza con un manojo de llaves, insulta, rompe cosas de las casas aledañas, y todos los días esta la policía ya que pone la música desde las 22 hasta las 3 de la mañana”, acusan.

“Necesitamos que los fiscales nos escuchen, que le pongan un freno, esto va a terminar mal. Ya es demasiado con lo que hace a los animales y a las personas”, pidieron.