Carlos Ghisolfo: "Estamos preocupados porque en Unión nadie informa nada"

Jueves 01.10.2020

El máximo dirigente de una de las agrupaciones políticas salió a criticar la respuesta que se le dio de parte de la comisión revisora de cuentas. Balances objetados, la deuda con el presidente y las transferencias de los jugadores están en el tapete.

Glorioso ‘89, la agrupación política que hace unos días presentó una nota al club solicitando información sobre distintos aspectos, recibió la contestación de la comisión revisora de cuentas de Unión señalando que no existe objeción alguna de parte de Personas Jurídicas respecto de los balances y que toda otra información será dada y tratada en asamblea.



Por ello, el titular de esta agrupación tatengue, Carlos Ghisolfo, hizo declaraciones a El Litoral y dijo que “nosotros queríamos tener información por lo que se había dicho desde Personas Jurídicas respecto a las objeciones a los últimos balances y también porque desde hace tiempo que venimos solicitando acceder a los libros del club para saber cuáles son los números reales de las transferencias de los jugadores. Ellos dicen que no hay objeciones y que ya han contestado algunas cosas que le pidieron, de Personas Jurídicas, y eso no nos cierra. Estamos disconformes, porque sabemos que hay inconsistencia entre lo que se dice y lo que reflejan los papeles en cuanto a la deuda con el presidente. Patearon para el costado diciendo que en la próxima asamblea iban a contestar”.



En cuanto a los pasos futuros, dijo que “no terminamos de cerrar la idea, pero casi seguro que vamos a contestar dando por agotados los pasos administrativos dentro del club y buscaremos por afuera. Nos preocupa que los balances estén cuestionados porque eso puede traer problemas a futuro. Y lo otro, que no se termina de clarificar si se cobró o no lo de Yeimar, ni lo de Gómez y las diferencias entre lo que dice Central y lo que señala Unión con relación a los pases de Brítez y Martínez. Tras que se vende mal, a bajo precio, no se cobra. Y no entendemos por qué a Unión lo patean San Lorenzo y Central, sin cumplirle”.



Ghisolfo también aclaró que “nosotros no queremos generarle daños al club, tampoco va contra el presidente, pero queremos y exigimos información. Es lo que nos corresponde y merecemos como socios. La última asamblea fue la de enero, terminó mal, se informó poco y nada. De la directiva no esperábamos nada, pero ahora se sumó lo de la comisión revisora y por eso nuestra preocupación aumenta”.



Respecto del último balance, Ghisolfo dijo que “Unión cierra ejercicio los 30 de junio y dentro de los cuatro meses tiene que llevar a cabo la asamblea. Unión nunca hace las asambleas en tiempo, la última fue en enero, pero no creo que la situación permita que se haga. Por lo menos, menos queremos que se clarifique alguna información, sobre todo el tema de los jugadores. Tampoco se le brindó información a la auditoría y hay muchas cosas cuestionadas”.



En cuanto a esa auditoría, dijo que “uno de los argumentos para contestar a la auditora es que muchos papeles han sido incautados en los allanamientos. Por lo que sabemos, esos papeles no volvieron al club. Si están haciendo el balance, no sé con qué se están respaldando. Pero además, si están cuestionados los balances anteriores, no sabemos con qué van a salir en este último. El manejo del club en lo financiero y económico es muy particular, con muy poca información”.



Consultado sobre si habían tenido algún acercamiento con el presidente, dijo que “con Spahn, para nada. Cuando hicimos la presentación del nuevo estatuto, mandamos una copia al club y pedimos una reunión. Tuve una charla con un vicepresidente, me dijo que la iba a gestionar y nunca más me llamó. El año pasado nos convocó, por el tema de la asamblea y no estuvo. Pedimos que esté en la segunda, pero se nota que no es costumbre de él la de charlar con la oposición”.



Por último, dijo que “estamos muy preocupados, todo esto ni es contra el club ni contra el presidente, pero queremos números claros. Si al presidente se le debe lo que él dice, sería bueno establecerle un plan de pago, arreglar esa situación, clarificar los números y nos encantaría una relación fluida con el club, pero no la tenemos”.