Turquía y Grecia lograron un acuerdo con la OTAN para evitar conflictos

Turquía y Grecia han decidido establecer un mecanismo de resolución de conflictos con mediación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para evitar confrontaciones en el Mediterráneo Oriental, anunció este jueves el ministerio de Defensa turco.

"Tras una conversación de nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, las delegaciones militares de Turquía y Grecia han decidido crear un 'mecanismo de resolución' considerado en las reuniones", señala la nota publicada en la web del citado Ministerio.

Después de reunirse en la sede de la OTAN en Bruselas, las dos delegaciones militares "han llegado a un acuerdo de 'principios generales", agrega.

El propio Stoltenberg confirmó, en un mensaje de Twitter, el establecimiento de "un mecanismo de control de conflictos militares para reducir el riesgo de incidentes y accidentes en el Mediterráneo oriental".

"Esto se ha conseguido mediante la colaboración constructiva de Grecia y Turquía. Me mantengo en contacto estrecho con ambos aliados", tuiteó Stoltenberg.

I welcome the establishment of a military de-confliction mechanism @NATO to reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. This was achieved through the constructive engagement of Greece and Turkey. I remain in close contact with both Allies. https://t.co/yoxW04L0Cp