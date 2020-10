Desmienten que Spahn gerencie a Sacachispas

Conflicto de poderes, tras la domiciliaria para un narco

Rotundo "no", de ambas Cámaras en una Sesión Conjunta que, si bien no avanzó con las medidas que una Sala del fuero laboral considera inconstitucionales, fijó una posición política clara: el Legislativo no está dispuesto a ceder sus potestades de control sobre fiscales y defensores.