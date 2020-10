https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 01.10.2020 - Última actualización - 18:00

17:22

Así lo adelantó el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien sostuvo que "hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda".

Cepo más duro Los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares Así lo adelantó el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien sostuvo que "hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda". Así lo adelantó el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien sostuvo que "hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo este jueves que "no habrá" nuevas medidas cambiarias y aclaró que los funcionarios de alto rango no van a poder comprar dólares.

Adelantó que el Banco Central "definirá que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares ahorro" y sostuvo que "hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda".

Guzmán consideró que se está "en otra etapa de la pandemia y se requiere afinar la política monetaria".

"No se están analizando nuevas medidas cambiarias excepto que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares y ya no habrá más medidas de ese tipo que afecten a la mayor parte de la gente", señaló.

"Los objetivos centrales son generar trabajo y reducir la inflación y aumentar las exportaciones, que nos va a generar la capacidad de tener reservas y un colchón de dólares", dijo el ministro.

"Estamos preparando cosas para tener una base que nos haga estar mejor en el futuro porque lo que viene es mejor", aseguró en una entrevista con Ambito.com.

El ministro llamó a la gente a "confiar en nosotros mismos, en nuestra propia Argentina, que tiene mucha magia y es muy linda".

"Necesitamos ir generando confianza en los activos de nuestra propia moneda y es un proceso que hay que profundizar", señaló.

Guzmán pidió "tener confianza en nuestra propia moneda" y dijo que "quien apostó por eso tuvo un retorno positivo este año".

El ministro señaló que el nivel de déficit previsto en el presupuesto para el año próximo "va de la mano de la recuperación económica" y consideró que "va a ayudar al sector privado a tener mejores condiciones".

"Estamos buscamos ir afinando ciertas cuestiones en función de la evolución de la actividad económica, estamos en otra etapa de la pandemia y requiere ir ajustando la economía y la política monetaria", explicó.

Destacó que "todos estamos trabajando en equipo y en forma coordinada afinando cuestiones de como va evolucionar el proceso de estabilización económica".

Dijo que el proyecto de reforma tributaria "tiene consistencia con los planes macroeconómico" que buscan la "sostenibilidad fiscal y un buen desarrollo de la situación social y que facilite el crecimiento de la economía".

Señaló que en esa reforma "está claro que hay cuestiones por corregir".

Al referirse a las críticas de la oposición al gobierno, pidió "ordenar cómo discutimos con la sociedad y con el frente político, sobre la base de la responsabilidad y en forma civilizada, porque eso nos va a dar mayor paz y mayor tranquilidad".

El ministro negó que piense ser candidato en las próximas elecciones, al señalar que si bien "no hay ningún ministro que no tenga una pasión por la político, que es una herramienta para transformar la realidad, pero yo estoy completamente avocado en ordenar la economía".

"Estoy enfocado en ayudar al presidente Alberto Fernández en ayudar a poder ordenar la economía argentina para que el país pueda crecer sobre bases firmes", indicó.

Con información de NA