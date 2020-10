https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 01.10.2020 - Última actualización - 18:27

18:25

El Ministerio de Salud de la Nación puso en esta clasificación a Rafaela, junto con Sunchales y Esperanza. El Intendente Castellano alertó que “de continuar a este ritmo, en 14 días no tendremos más camas en el Hospital".

Coronavirus Rafaela tiene transmisión comunitaria y las camas se saturarán si los contagios no dan respiro El Ministerio de Salud de la Nación puso en esta clasificación a Rafaela, junto con Sunchales y Esperanza. El Intendente Castellano alertó que “de continuar a este ritmo, en 14 días no tendremos más camas en el Hospital".

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

El cambio de categoría epidemiológica se produce como consecuencia de que la mayoría de los nuevos enfermos no puede determinar cómo se contagió.

El último miércoles se encendieron todas las alarmas en la ciudad del oeste santafesino al confirmarse que 95 test dieron positivos de coronavirus con lo que el número de casos activos se elevó a 370. A su vez, la cantidad de personas aisladas se ubicó en 1.071.

La curva de contagios comenzó a acelerarse vertiginosamente en Rafaela en los últimos 9 días (desde el lunes 21 de septiembre), lapso en el que se reportaron 426. A partir de este abrupto incremento, y al no poder determinarse los nexos epidemiológicos de los contagios nuevos, no sorprendió que en la noche de este miércoles la cartera sanitaria a nivel nacional haya declarado a la ciudad como zona de transmisión comunitaria, una decisión que también alcanza a Sunchales y Esperanza en esta región.

Con estas cifras, desde el inicio de la pandemia el acumulado de infectados asciende a 772 y de ellos 403 fueron dados de alta. En tanto que son 9 las personas que fallecieron.

En cuanto a los internados, en la terapia intensiva del Hospital "Jaime Ferré", el informe reciente indica que 8 personas están internadas con Covid, de las cuales 7 reciben asistencia respiratoria mecánica. En tanto que en la sala general permanecen 23 pacientes con coronavirus y 4 sospechosos que muestran síntomas de contagio.

Con este panorama, y a partir de lo que ya es una marcada tendencia a la suba de casos positivos, la preocupación de las autoridades crece como consecuencia de la manifiesta irresponsabilidad de muchos ciudadanos que no observan una conducta de cuidado y prevención ante el agresivo rebrote de coronavirus que padece la ciudad. Tan es así que, a pesar del incremento de los controles nocturnos que se vienen llevando a cabo con personal municipal y la policía de la provincia para desbaratar los encuentros, igualmente se siguen llevando adelante una infinidad de fiestas y reuniones sociales y afectivas en la que los participantes no guardan ningún tipo de protección a pesar de las pesadas multas que se aplican.

Perspectiva negativa

“Las nuevas medidas de convivencia ciudadana que tomamos apuntan a que la gente haga lo primordial, vaya a trabajar y vuelva a su domicilio. Los profesionales que estudian la curva de contagio me indican una perspectiva muy negativa si no frenamos esto. Si continuamos a este ritmo, en 14 días no tendremos más camas en el Hospital”, reveló el intendente Luis Castellano al participar, este jueves, de la reunión del Comando Unificado (integrado por todas la fuerzas de seguridad que operan en la ciudad) al contextualizar sobre la cada vez más preocupante situación epidemiológica de Rafaela

Tras el cónclave, el mandatario señaló que “se determinó continuar con mayor presencia en la calle, caminando, solicitando permisos nocturnos, atendiendo denuncias, desbaratando fiestas prohibidas y concientizando a los ciudadanos sobre la situación actual que está atravesando la ciudad”.

A su vez, el titular del Departamento Ejecutivo rafaelino adelantó que “los controles se intensificarán en pos de evitar el desborde del sistema sanitario, maximizando los esfuerzos en las calles, endureciendo la vigilancia en la circulación vehicular y controlando el cumplimiento de los protocolos establecidos”.