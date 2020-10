Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 01.10.2020

18:42

Medidas estrictas

LECTORA ATENTA

"No comprendo cómo el gobernador, el intendente y sus equipos han decidido la habilitación de bares, restaurantes, etc., incluso haciendo uso de la vía pública. A veces, hay que caminar por la calle, porque están ocupadas las veredas o transitan personas sin barbijos, grupos de jóvenes, etc. Ellos resuelven en reuniones virtuales, pero no conocen la realidad de la ciudad. Ya hubo una recomendación del infectólogo, asesor del gobierno nacional, diciendo que Santa Fe debía retornar a medidas estrictas, dada la situación que tenía, porque de lo contrario más tarde se iba a arrepentir. Parece que el gobernador y el intendente no saben nada de la realidad de la ciudad. Porque las cosas que ya están en infracción, las situaciones, nadie las ha corregido hasta el presente; me refiero particularmente al intendente Jatón y sus colaboradores. No pueden decidir con tanta liviandad la situación, que amenaza y preocupa a la población de la ciudad. Llamo a la reflexión a las autoridades de la Municipalidad y de la provincia. Estoy cuidándome y como yo, otras personas, pero tiran todo por la borda".

****

Coherencia, ética y memoria

UN LECTOR

"Todo el país está escandalizado e indignado por el caso del diputado salteño que hizo esa demostración chabacana, propia de un lumpen y no de un diputado nacional. Pero yo les digo a nuestros legisladores nacionales que hoy se muestran tan indignados y sorprendidos, que en general dejan mucho que desear la catadura ética y moral de nuestros legisladores. Y no nos olvidemos de que en el Senado de la Nación, donde se sienta la gente ilustre del país, está como senador nacional Carlos Menem, condenado en causas penales y nuestros senadores nacionales tendrían la facultad de no permitirle ejercer el cargo. ¿Por qué no lo hacen?, porque no tienen la conciencia limpia. Entonces, ese personaje, traidor a la patria, corrupto, tilingo, que gobernó este país y lo destruyó, no puede estar sentado en el Senado de la Nación. Entonces, legisladores nacionales: no se hagan los puritanos ahora y echen a ese tipo del Senado de la Nación. Como en su momento, la Cámara de Diputados de la Nación, no le permitió asumir a Patti, por ser, según ellos, represor y asesino; pero el mismo día asumió Menem como senador. Entonces: coherencia, ética y memoria".

****

No se entiende

UN SANTAFESINO

"Después de escuchar al gobernador Perotti anunciando las nuevas medidas restrictivas con respecto al coronavirus, a nosotros, los ciudadanos, nos queda la sensación de que estamos en medio de un rosario de medidas incoherentes, traída de los pelos, divulgadas como para salvar la ropa y decir: aquí estamos haciendo algo... Pero realmente las medidas anunciadas son ilógicas, incoherentes, se dan de bruces contra la realidad, no se sabe qué persiguen y el problema es que esto no termina la semana que viene. Va a seguir fácilmente varios meses más. Hay improvisación, falta de sentido común y de conocimiento de la realidad como lo que estamos viendo. Realmente nos preocupa, porque la vida va a ser muy compleja. Justo en los momentos en que estamos con los números máximos, que preocupan y aterrorizan a la gente, el gobierno empieza con aperturas y con ablandamiento de las medidas, en este estado uno piensa que nos hicieron perder el tiempo todos estos meses anteriores. Porque si ahora que estamos en la peor condición, el gobierno abre actividades comerciales no se entiende nada".

****

Opinión

ERCILIO FERRI

"Para que un político pueda poner en práctica sus planes, debe vencer una serie de limitaciones, adelantarse al futuro, ser previsor, flexible, con buenos reflejos, para reconocer y aprovechar las ocasiones. Esto no es fácil. Porque no solo se necesita conocimiento, sino intuición y experiencia, y la vida del hombre es muy corta para permitir que cada uno acopie directamente tal tesoro de destrezas. Afortunadamente, contamos con una maestra maravillosa y sapientísima: la historia. Quien sabe leerla e interpretarla cuenta con un auxilio inapreciable para construir el futuro y comprender el presente".