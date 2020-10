https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 01.10.2020 - Última actualización - 19:14

19:02

Fue la primera vez que ambos planteles practicaron a la par, pese a estar conviviendo en la misma “burbuja sanitaria”.

Los Pumas en Uruguay Entrenamiento en conjunto del seleccionado con Argentina XV Fue la primera vez que ambos planteles practicaron a la par, pese a estar conviviendo en la misma “burbuja sanitaria”. Fue la primera vez que ambos planteles practicaron a la par, pese a estar conviviendo en la misma “burbuja sanitaria”.

Este jueves, Los Pumas y Argentina XV tuvieron un nuevo día de entrenamiento en Montevideo. La novedad pasó que por primera vez lo hicieron en conjunto. Si bien ambos seleccionados están viviendo en el Hotel Hampton by Hilton y entrenando en Old Christian, hasta el momento no habían compartido cancha.

La práctica de alta intensidad comenzó a las 10 de la mañana con la presencia de los dos staffs completos con la miradas puesta en diferentes movimientos. Ambos equipos hicieron destrezas de backs y los forwards compartieron line y scrum. A continuación hubo cuatro bloques de entrenamiento con oposición. Para los entrenadores fue una buena oportunidad de ver a los jugadores en nuevas situaciones de juego.

Este viernes los dos seleccionados tendrán día de recuperación y continuarán cada uno entrenando por su cuenta. Los Pumas aguardan por viajar a Australia para disputar el Personal Rugby Championship a partir del 7 de noviembre, mientras que Argentina XV debutará el 17 de octubre en Montevideo por el 4 Naciones, organizado por Sudamérica Rugby.