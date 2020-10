https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 01.10.2020 - Última actualización - 22:05

22:04

Los nuevos planes en 3, 6, 12 y 18 cuotas estarán vigentes hasta diciembre

Consumo Comenzó a regir el Ahora 12 con nuevos rubros y tres meses de gracia Los nuevos planes en 3, 6, 12 y 18 cuotas estarán vigentes hasta diciembre Los nuevos planes en 3, 6, 12 y 18 cuotas estarán vigentes hasta diciembre

Desde el sector de Comercio y Servicios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informamos que la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través de la Resolución 353/2020, oficializó el relanzamiento del programa Ahora 12, con la incorporación de nuevos rubros y tres meses de gracia para abonar las compras realizadas en 12 y 18 cuotas. La medida entrará en vigencia desde hoy, 1 de octubre, y regirá hasta el 31 de diciembre.

Con el fin de fomentar el consumo en ciertos sectores afectados por la pandemia, se incorporaron servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar; servicios educativos; servicios de cuidado personal; servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales; talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas; servicios de instalación de alarma; y balnearios; y se produjo la suspensión del rubro celulares.

Continúan dentro del programa los rubros de línea blanca; indumentaria; calzado y marroquinería; materiales y herramientas de la construcción; muebles; bicicletas; motos; turismo; colchones; libros; artículos de librería; anteojos y lentes de contacto; juguetes y juegos de mesa; neumáticos, accesorios y kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos; instrumentos musicales; computadoras, notebooks y tabletas; artefactos de iluminación; televisores; perfumería; pequeños electrodomésticos; servicios de preparación para el deporte; equipamiento médico; alimentos; máquinas y herramientas; y medicamentos.

A continuación, se detallan las tasas y los plazos:

Ahora 3:

2,44% es la tasa máxima de descuento directa que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días las ventas realizadas con la modalidad 3 cuotas.

Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado sin incluir IVA de los intereses 1,0256.

Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado incluyendo IVA de los intereses 1,031.

Ahora 6:

4,75% es la tasa máxima de descuento directa que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días las ventas realizadas con la modalidad 6 cuotas.

Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado sin incluir IVA de los intereses 1,051.

Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado incluyendo IVA de los intereses 1,061.

Ahora 12 con 3 meses de gracia:

10,32% es la tasa máxima de descuento directa que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días las ventas realizadas con la modalidad 12 cuotas.

Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado sin incluir IVA de los intereses 1,118.

Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado incluyendo IVA de los intereses 1,144.

Ahora 18 con 3 meses de gracia:

13,43% es la tasa máxima de descuento directa que los emisores bancarios pueden aplicarle al comercio, a cobrar en un plazo de 10 días las ventas realizadas con la modalidad 18 cuotas.

Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado sin incluir IVA de los intereses 1,159.

Factor máximo a aplicar sobre el precio de contado incluyendo IVA de los intereses 1,194.

Para los comerciantes se mantienen las condiciones financieras y, en esta oportunidad, se estableció un régimen sancionatorio para quienes incumplan con el espíritu del programa.

Las infracciones se aplican cuando la adhesión de los proveedores y comercios no se realice en conformidad con el reglamento del programa, y se le otorgue un uso indebido a la señalética de Ahora 12. También cuando se ofrezcan bienes que no sean de producción nacional y servicios que no sean prestados en el país, a excepción de las lámparas y tubos de iluminación con tecnología LED, o que no estén incluidos en el programa.