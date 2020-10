Donald Trump y su esposa tienen coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melanía Trump dieron positivo de coronavirus, anunció el propio mandatario en su cuenta de Twitter. Se contagiaron a partir de una consejera que había dado positivo horas antes.

El presidente, que ya había anunciado que iniciaba un aislamiento preventivo por el contagio de Hope Hicks, una de sus consejeras, dio a conocer horas después el resultado positivo de su test y el de su esposa: "Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!" consignó.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Luego de enterarse del test positivo de su colaboradora, Trump había comunicado su preocupación a la cadena Fox News. Allí, ya había dejado un mensaje poco alentador: "Tendré los resultados esta noche o mañana por la mañana, pero sabes que paso mucho tiempo con Hope, al igual que la Primera Dama” dijo en ese momento.

Esta semana, Hicks viajó con el presidente varias veces, incluido en el helicóptero oficial Marine One para asistir a un mitin en Minnesota el miércoles. También estaba con el presidente cuando viajó a Cleveland, Ohio, para participar del debate contra Joe Biden el martes.

El presidente estadounidense se somete regularmente a pruebas de Covid-19, aunque se desconoce la frecuencia exacta con que se realiza estos tests. Además, todos los funcionarios y periodistas que entran en contacto con el mandatario se realizan tests a diario.

Sin embargo, uno de los causantes del positivo del presidente de Estados Unidos pudo ser la inconsistencia con la que tanto él como sus funcionarios respetan las medidas de prevención sugeridas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidense (CDC por sus siglas en inglés).

Trump, la Casa Blanca y su campaña han desobedecido otras pautas y recomendaciones de los CDC de los funcionarios de salud pública y se han negado en gran medida a usar máscaras o practicar el distanciamiento social, advierte la cadena AFP.

Por su parte, la esposa de Trump y primera dama, Melanía Trump, dio un mensaje de tranquilidad a través de su cuenta de Twitter: "Como muchos estadounidenses han hecho este año, @potus y yo estamos en cuarentena en casa después de dar positivo por COVID-19. Nos sentimos bien y he pospuesto todos los próximos compromisos. Por favor, asegúrese de estar seguro y todos superaremos esto juntos.." expresó.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.