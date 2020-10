https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 02.10.2020

7:08

Le desean pronta recuperación Líderes políticos reaccionaron ante el positivo de coronavirus de Trump

Tras confirmarse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera positivo al test de Covid-19, los líderes políticos de todo el mundo enviaron un mensaje mediante las redes sociales para su pronta recuperación.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson expresó "Mis mejores deseos para el presidente Trump y la primera dama. Espero que ambos se recuperen rápidamente del coronavirus"

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Benjamin Netanyahu, pimer ministro de Israel también le envió un mensaje "Como millones de israelíes, Sara y yo tenemos en nuestros pensamientos al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump y deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida"

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

El primer ministro de la India, Narendra Modi envió su mensaje "Le deseo a mi amigo @POTUS @realDonaldTrump y @FLOTUS una rápida recuperación y buena salud"

Por otra parte el Kremlin, mediante su portavoz, Dmitri Peskov, dijo que "por supuesto, deseamos al presidente Trump una pronta y fácil recuperación" .