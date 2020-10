El campo sobre la baja de retenciones: "Medidas aisladas que se asemejan a un parche"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 02.10.2020

9:17

En un duro comunicado la Mesa de Enlace se expresó sobre las últimas políticas que involucran al sector. “Son insuficientes y no abordan la problemática real de los productores”, dijeron.

Luego de los anuncios del gobierno nacional que buscan alentar la liquidación de granos y así poder conseguir dólares, el sector agropecuario emitió un duro comunicado rechazando de plano las medidas impulsadas por la gestión de Alberto Fernández.

“La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias considera que las medidas anunciadas hoy por los ministros Guzmán, Kulfas y Basterra en relación con nuestro sector son insuficientes y no abordan la problemática real de los productores agropecuarios”, arranca el mensaje de la Mesa de Enlace.

“En las dos reuniones que mantuvimos con el Dr. Alberto Fernández, tanto en su condición de candidato como de presidente electo, sostuvo que su Gobierno no tomaría medidas que afectaran al campo sin consultar a la Comisión de Enlace. Este no ha sido el caso”, agregan.

En ese sentido, los productores agropecuarios remarcaron: “No somos los causantes de la dramática y persistente situación económica que atraviesa el país, y la falta de dólares es una consecuencia de las pésimas políticas de exportación que se han tomado, mirando solo la recaudación y desalentando el crecimiento de la producción exportable”.

“Todo lo expuesto hoy por los funcionarios son medidas aisladas, que asemejan parches, pero no definen pasos a seguir ni son políticas integrales. Parecieran sólo buscar resolver problemas fiscales serios, que como entidades conocemos, pero este no parece ser el camino adecuado”, señalaron desde la Mesa de Enlace.

Además, consideran que “que hay que pensar propuestas para producir dólares genuinos. Los anuncios no contemplan el crecimiento federal o armónico de las economías regionales para generar más empleo, crecimiento y financiamiento para mejorar la situación de los productores, más allá de lo que declamen los funcionarios”.

Y remarcan: “Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelven ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios. En rigor, estos anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía”.