https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 02.10.2020 - Última actualización - 10:35

10:26

Efemérides En homenaje a Mahatma Gandhi, hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia

Cada 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia en conjunto a el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia.

Desde el 15 de junio de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 61/271 decidió fijar la efeméride para "difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública". La resolución reafirma "la relevancia universal del principio de no violencia" y el deseo de "asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia".

¿Por qué celebrar un Día Internacional de la No Violencia?

Se estima que cada año 1,6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia, donde los tipos más comunes son violencia contra la mujer o violencia de género, violencia racial, violencia religiosa, violencia homofóbica y en menor grado violencia criminal.

En la mayoría de los casos, las razones por las que las personas recurren a la violencia es por falta de tolerancia y poca comprensión hacia el prójimo, contexto cultural etc.

A lo largo de estos años la violencia contra la mujer fue la que arrojó las cifras más escalofriantes . Solo en nuestro país entre el 1° de enero y el 30 de mayo de 2020 hubo 124 femicidios , es decir uno cada 29 horas. El 56% de las víctimas eran madres y 151 niños y adolescentes quedaron huérfanos a causa de la violencia machista. 11 de esos crímenes ocurrieron en la provincia de Santa Fe. Además, hay otras 16 muertes violentas de mujeres que están todavía en investigación para determinar la naturaleza del hecho.

Definición de la No Violencia

El principio de la no violencia, también conocido como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. A menudo descrito como "la política de la gente común", esta forma de lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones alrededor del mundo en campañas en favor de la justicia social.

El principio de la no violencia –también conocido como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. A menudo descrito como "la política de la gente común", esta forma de lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones alrededor del mundo en campañas en favor de la justicia social.

Existen tres categorías principales de acción no violenta:

Protesta y persuasión, incluyendo marchas y conmemoraciones.

No-cooperación.

Intervención no violenta, como bloqueos y ocupaciones.

El dato

En nuestro país se sancionó la Ley N° 27.092 que declara al 02 de octubre como Día Nacional de la No Violencia y promueve la implementación de actividades tendientes a difundir entre niños, niñas y adolescentes el conocimiento y significado de la conmemoración.

Dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos (2017-2020) se ha establecido como uno de los objetivos estratégicos del Eje N° 2 de Seguridad Pública, No Violencia y Acceso a la Justicia la promoción de la adhesión de las 24 jurisdicciones provinciales a la Ley N° 27.092.