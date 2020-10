https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay más de 60 líneas afectadas Buenos Aires: persiste un paro total de colectivos por el asesinato de un chofer

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) determinó un paro en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires en repudio por el asesinato de un trabajador de la línea de colectivos 378.

Por el asesinato, los choferes cortaron la avenida General Paz a la altura de Juan Bautista Alberdi y desde la noche piden reunirse con autoridades de la provincia de Buenos Aires.

A las 9:00 de este viernes llegó al lugar el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien se reunió durante una hora con los choferes de colectivos y luego se retiró sin realizar declaraciones.

“Abrazamos a la familia de nuestro compañero y a todos los trabajadores que cada día sufren el horror de la violencia que ya parece incontenible, teniendo en cuenta la cantidad de episodios cotidianos de inseguridad y la crueldad irracional de los delincuentes", expresa un comunicado difundido por la UTA.

Pablo Flore, el chofer del colectivo, fue asesinado este jueves por la noche al menos de un disparo en la cabeza en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 22:00 en el kilómetro 38 de la Ruta 3, a la altura del Barrio San Javier, cuando el chofer realizaba su habitual recorrido nocturno.

De acuerdo con el relato de pasajeros, una persona bajó desde un automóvil y aprovechó la parada que hizo el transporte para dispararle directamente a la cabeza, e incluso algunos hablan de dos y no de un disparo en la cabeza.

Según trascendió, el colectivero manejaba el interno 75 de la empresa Almafuerte y al recibir el ataque a balazos que le provocó la muerte el colectivo chocó contra un árbol, aunque las personas que iban arriba no sufrieron heridas.

"Reclamamos de las autoridades el compromiso inmediato y absoluto para brindar la seguridad que necesitan los trabajadores y las condiciones necesarias e imprescindibles para seguir cumpliendo una tarea esencial para la sociedad en medio de esta angustiosa pandemia", apuntó la UTA.

"No hubo robo, no hubo discusión, nada de por medio, lo mataron y punto", afirmó Mariano Mandato en diálogo con el programa "Ruleta Rusa", por la Rock and Pop.

Además, confirmó que Pablo Flores, de 37 años murió en el acto, y dejó a su esposa con dos hijos: "La única explicación sería que los agresores jugaban al tiro al blanco".

