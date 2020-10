Pedirán la inhabilitación de por vida para médico acusado de abuso sexual

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Fiscalía adelantó que lo hará al presentar la acusación contra el profesional de la salud, que se encuentra en prisión preventiva desde julio. En cambio la defensa plantea que “Marchisio no hizo más que cumplir con su tarea”.

La etapa investigativa de la causa contra el médico Miguel Angel Marchisio (52) está concluida y los fiscales presentarán pronto la acusación, que contemplará una pena de efectivo cumplimiento y la inhabilitación perpetua para ejercer su profesión. Así lo adelantaron este jueves, en una audiencia de ampliación imputativa contra el profesional, que está acusado por el abuso de dos adolescentes, perpetrado mientras las atendía en el Centro de Asistencia Médica de San Jerónimo Norte.

El fiscal de Esperanza Alejandro Benítez y la fiscal de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), María Celeste Minniti, pretenden llevar a juicio a Marchisio, acusado de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple” de dos chicas, de 16 y 15 años. Según estas calificaciones, el profesional de la salud se enfrenta a una pena en expectativa que podría llegar hasta los 10 años de prisión.

Durante el mes de julio se realizaron las dos entrevistas en cámara Gesell a las adolescentes, y tras esto se celebró una nueva audiencia imputativa para sumar a la descripción de los hechos la nueva información recopilada. Las agresiones habrían ocurrido mientras el médico atendía a las jóvenes, la noche del 4 de octubre y la madrugada del 28 de diciembre de 2019.

Cumplir con su tarea

Tras la realización de las entrevistas en cámara Gesell los abogados defensores Sebastián Gervasoni y Raúl Ochoa y Gómez solicitaron la revisión de la prisión preventiva del Dr. Marchisio. El magistrado interviniente resolvió que la medida continuara vigente y por ello la defensa apeló, estando actualmente en manos del juez de segunda instancia Alejandro Tizón, la decisión de otorgarle al médico la posibilidad de continuar el proceso en libertad.

“Marchisio no hizo más que cumplir con su tarea” aseguró Gervasoni, “está amparado por el principio de inocencia”. Les realizó un examen médico a las adolescentes y “no se puede presumir que los tocamientos descriptos hayan sido con una connotación sexual, que es el elemento subjetivo que requiere el tipo penal”.

Este lunes la defensa presentó las declaraciones de sus testigos, entre los que se encuentran las enfermeras que trabajaban con Marchisio y el párroco de San Jerónimo Norte, Jorge Montini. También, está solicitada la morigeración de la prisión preventiva a domiciliaria.

“Es un exceso mantenerlo detenido durante el proceso”, ya que “no tiene forma de entorpecer” la investigación, una de las razones por las que está privado de su libertad. Por lo pronto, “se intentará hacer la reconstrucción de los hechos durante el proceso y al final del juicio se verá si hubo alguna responsabilidad”.

El 28 de agosto se realizó una concentración frente a la municipalidad de San Jerónimo Norte a favor del médico.Foto: Archivo El Litoral

“Es un peligro”

En el mes de marzo familiares de las víctimas radicaron la correspondiente denuncia y comenzó la investigación, que resultó en la detención de Marchisio a finales de junio. Desde el primero de julio se encuentra privado de su libertad, según lo dispuesto por el juez Leandro Lazzarini.

En aquella oportunidad las madres de las víctimas se presentaron ante el magistrado, demandando “que investiguen más, no quisiera que le pase lo mismo a otra, eso es de lo que más miedo tengo” y asegurando: “No me lo esperaba de este profesional, porque lo conozco, pero me gustaría que quede preso. Pienso que es un peligro para la ciudad”.

A la hora de analizar la aplicación de la cautelar de máxima solicitada por la fiscalía, Lazzarini señaló que las jóvenes presentan un “relato sostenido, espontáneo, veraz” y “no hay circunstancias que permitan ver que quieran perjudicar al médico de alguna manera”, ni ellas ni sus familias, que de hecho fueron “reticentes a la hora de dar intervención a la justicia penal”.