El delantero, de 21 años, extendió su vínculo con el club. Ahora resta que lo haga Chancalay, pero eso está difícil. Domínguez sigue de pruebas sin amistosos a la vista.

Hay uno menos para arreglar... Sandoval, sabalero hasta 2022 El delantero, de 21 años, extendió su vínculo con el club. Ahora resta que lo haga Chancalay, pero eso está difícil. Domínguez sigue de pruebas sin amistosos a la vista.

El arreglo con Tomás Sandoval para extender el contrato hasta diciembre de 2022 y las modificaciones que viene haciendo Domínguez en la formación que pone en cancha en los partidos de entrenamiento que el plantel viene realizando, sin amistosos ante otros equipos a la vista.

En el rubro contratos, falta ahora lo más difícil que es la extensión del vínculo con Tomás Chancalay, un jugador al que Domínguez tiene en cuenta y lo está poniendo en el equipo titular. Al igual que Sandoval, su contrato tiene fecha de vencimiento el 30 de junio del año que viene, pero se buscará evitar lo que ocurrió con Brian Galván, quien estuvo habilitado para firmar con otro club cuando entró en los últimos seis meses de su vínculo.

Sin dudas que la reglamentación favorece al jugador y desprotege al club en ese aspecto. Antes, cuando un jugador no arreglaba su contrato, automáticamente se extendía el mismo por dos años más con la famosa cláusula del 20 por ciento de aumento. Ahora ya no es así y se corre el riesgo de perder al jugador si no se opera con tiempo para extender el contrato, como a Colón le pasó con Brian Galván y anteriormente con Poblete.

Las diferencias son importantes y, por el momento, resulta difícil pensar en la posibilidad de un arreglo. Además, el futbolista (de apenas 21 años) tendría, por la información extraoficial que se maneja, un importante ofrecimiento de Talleres de Córdoba. En ese caso, sería para que vaya a partir del 30 de junio del año que viene o, en todo caso y si lo pretende antes, habrá que arreglar con Colón. Esta situación se planteó a principios de este año con Galván y Vignatti no aceptó el ofrecimiento económico que se le hizo, el jugador se fue y se planteó ahora una situación judicial.

A todo esto, el técnico armó esta semana un equipo con Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Bruno Bianchi, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Brian Farioli; Tomás Chancalay, Wilson Morelo.

En cuanto al esquema, la ausencia de Delgado por una molestia física y la puesta a punto de Piovi impidió que siguiera con los ensayos de los tres en el fondo, más Vigo y un marcador de punta haciendo el carril. Por lo visto, en esta ocasión armó un esquema más clásico y tradicional, manteniendo a la dupla Chancalay-Morelo en el ataque, que fue la utilizada en el partido con Rosario Central, allá en el lejano 16 de marzo de este año, último partido oficial del torneo argentino.

A todo esto, se menciona por arriba la posibilidad de la vuelta de la Copa Argentina. Colón todavía no jugó ni siquiera un partido, debe hacerlo ante Cipolletti y se habla de la cancha de Colón como sede, pues, en teoría, la idea es que se elija la cancha de uno de los rivales que se enfrentan para que sólo se movilice uno de los planteles (es decir, no se jugaría en cancha neutral como es costumbre).

¿Qué pasa?, que hay tanta incertidumbre con la vuelta del fútbol, que de la Copa Argentina se dice poco y nada. No son pocos los partidos que faltan (54 en total) y hay que encontrar fechas con un fin de año que empieza a aproximarse. Pero lo peor de todo es la absoluta falta de certeza que reina en la organización del fútbol en la Argentina, donde ni siquiera se puede "gastar a cuenta" del regreso del torneo de Primera para la fecha que Marcelo Tinelli ha establecido (16 o 23 de octubre).

A propósito del rival, Cipolletti no tiene técnico, cuenta con una cantidad muy reducida de profesionales y no sabe cuándo volverá a jugar en el Federal A. Su realidad es caótica como la de todos los clubes que disputan estos torneos de ascenso, por lo que eso agrega incertidumbre a la continuidad de la Copa Argentina.

Duras acusaciones del ex utilero

Federico Pasculli fue, hasta hace pocas horas, el utilero de Colón y decidió dialogar con La Segunda de Sol e hizo serias acusaciones contra la dirigencia sabalera, especialmente contra el presidente Vignatti. "Hace 9 años que estoy trabajando en el club y 7 en el plantel de Primera. Yo soy uno de los que no quiere agachar la cabeza por eso me está pasando ahora. Me habían dicho que si hablábamos podíamos llegar a perder el trabajo. Es una comisión directiva, nefasta y atemorizante con respecto al empleado. Vignatti nos amenazó de que si le contábamos a los jugadores o cuerpo técnico nos iba a echar".

Pasculli comentó que se le ocurrió poner una estampa en la camiseta en homenaje al ARA San Juan y el vice Horacio Darrás le dio la negativa: "Me dijo que se abría una grieta política, mi respuesta fue sacar la camiseta, y después finalmente usaron la camiseta con la estampa del submarino y se adjudicaron ellos el homenaje", relató.

"El 2 de abril vino Vignatti a mi casa y me retiró la llave de utilería. Yo cometí un error de no hacer la denuncia de que le había dado la llave a él. El 13 de mayo me llaman para hacer un recuento de ropa, en donde había faltante de indumentaria en lo que yo tenía a mi cargo. Era algo así como 2 millones de pesos. El 25 de marzo, que fue un robo en el vestuario del Predio, me habían acusado a mí de la faltante, fue una persona del cuerpo técnico de Domínguez que me acusó de que había facilitado el robo".

"En el partido con Newell's, en febrero, ya viajamos con complicaciones, a nosotros nos hicieron viajar a las 6 de la mañana, tuvimos que poner plata de nuestro bolsillo para el combustible. A la hora del almuerzo, no teníamos lugar para nosotros. Pedimos un lugar para descansar, tampoco se pudo, tuvimos que dormir en el vestuario de Newell's una siesta. Lo hicimos para que el club no pase el bochorno de suspender el partido por falta de indumentaria".

El gol olímpico (por Tomás Rodríguez)

El puntero izquierdo Cesáreo Onzari, una de las glorias de Huracán y de la selección nacional en la época del amateurismo, el 2 de octubre de 1924, convierte a los 5' un gol directamente desde el córner izquierdo y el balón entra sin que nadie lo toque, tras la mirada sorprendida del portero oriental Andrés Masali; su compatriota Ricardo Villarino, árbitro del encuentro dio como válidA la conquista, en la victoria de Argentina sobre Uruguay, 2 a 1, lo que se considera el "primer gol olímpico", válido por la máxima autoridad que regía el fútbol mundial, debido a que la regla había sido modificada. Los orientales llegaban con notable prestigio por el éxito en los Juegos Olímpicos en Francia, ese gol y el alambrado que rodeaba la cancha de Sportivo Barracas sobre la Avda. Iriarte Luzuriaga (actual Parque Pereira), pasaron a llamarse "olímpicos". Más de 20 mil personas presenciaron el juego.

Integraban el equipo celeste y blanco tres jugadores de la provincia de Santa Fe; los hermanos Adolfo y Ernesto Celli, fundadores de Colón, en el famoso Campito y sus padres tenían un negocio sobre calle Moreno al este, en inmediaciones del puerto local, fueron a estudiar a Rosario y se enrolaron en Newell's Old Boys (tenía los mismos colores: rojinegros) y Gabino Sosa, la estrella de Central Córdoba y emblema de Rosario.

Cabe consignar finalmente que, en las tribunas estuvieron, según contó su hijo Alfredo, el "Morocho del Abasto", Carlos Gardel y su guitarrista Guillermo Barbieri, hincha de Huracán y abuelo de la actriz y vedette Carmen Barbieri. El "Zorzal Criollo" fue testigo de un gol histórico para el fútbol argentino.