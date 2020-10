Joe Biden informó que dio negativo a Covid-19

El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata, Joe Biden, informó este viernes por la mañana que un test de coronavirus que se realizó dio negativo.

"Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de COVID", publicó a través de sus redes sociales.

La incertidumbre sobre el estado de salud de Biden se generó luego que Donald Trump confirmó que él y su esposa fueron diagnoticados con coronavirus. Sobre todo, teniendo en cuenta que el martes se realizó el primer debate presidencial y ambos candidatos compartieron escenario.

"Gracias a todos por sus mensajes de preocupación", agregó Biden en su publicación por Twitter.

Además, brindó un mensaje a la ciudadanía en relación a la pandemia. "Espero que esto te sirva de recordatorio: usa una máscara, mantén la distancia social y lávate las manos", aseguró.

