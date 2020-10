https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 02.10.2020 - Última actualización - 15:56

15:48

El single ya cuenta con medio millón de visitas en Youtube Sebastián Yatra y Aitana estrenaron "Corazón sin vida", con un guiño a Alejandro Sanz

En una época marcada por los duetos, Sebastián Yatra y Aitana se unieron en el tema “Corazón sin vida”, con un guiño a una de las canciones más importantes de la historia de la música en español como “Corazón Partío” de Alejandro Sanz.

El tema fue producido por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, habituales colaboradores y equipo de producción de Aitana en sus últimos hits y mezclado por Tom Norris. “Corazón sin vida” fue compuesta por Aitana Ocaña, Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Sebastián Yatra, más el aporte de Alejandro Sanz. El clip fue dirigido por Pablo Hernández, producido por Panda Films y rodado a medio camino entre Madrid y Miami.

Yatra estuvo con mucha actividad en estos meses de pandemia por el coronavirus. En agosto lanzó “A dónde van”, una colaboración con el cantante puertorriqueño Álvaro Díaz. El colombiano describió a esta composición como favorita entre todas las canciones que grabó.

El tema formará parte de su próximo disco, que estará listo para principios del año que viene. Para continuar con el trabajo de grabación, Sebastián dejó la casa de sus padres, en las afueras de Medellín y se mudó temporalmente a Miami. Tomó la decisión cuando se suspendió permanentemente la serie que iba a grabar con su exnovia, Tini Stroessel.

El músico explicó en un live que la pandemia cambió todos sus planes y que, por ahora, no piensa en retomar ese proyecto. “Nosotros íbamos a estar grabando la serie en marzo, abril y mayo de este año, y bueno, al final, con todo lo que pasó con el Covid-19, hubo que posponerla. Queríamos grabar en 2020 pero no hay forma todavía, y yo para el 2021 ya tengo otros compromisos. Entonces, lamentablemente, no la voy a poder grabar”, detalló Yatra a sus fans.

Otra cosa que modificó el coronavirus para el artista fue la forma de hacer música. "'A dónde van' fue compuesta durante un “campamento digital a través de Zoom”, contó el cantante. El tema fusiona la guitarra española, con el pop característico del cantante y lo urbano de Díaz