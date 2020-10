Fiscales: el fallo anticontroles recibió muy duras críticas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todos los bloques rechazaron la resolución judicial de inconstitucionalidad. Hubo discursos que lo vincularon con las viejas resistencias a la reforma procesal penal, de más de una década atrás.

La Legislatura acató la resolución de la justicia laboral de Rosario, que declaró inconstitucional la Ley 13.807, y no avanzó con una sanción sobre el fiscal Adrián Spelta, de Rosario.

En Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras, además, se aseguró la continuidad de ese proceso al suspender los plazos para ese caso.

Se aprobó por unanimidad una breve declaración (ver aparte). Hubo argumentos fuertes, además de palabras duras.

¿Idoneidad o corporación?

El presidente de Acuerdos, Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) se ocupó de resonder los párrafos del fallo que atentan "contra la honorabilidad y la dignidad" de los legisladores a los que se les atribuye "falta de idoneidad" por no ser todos abogados. Al senador (y abogado) le bastó con enumerar las causas por las que los fiscales-abogados han sido últimamente centro de distintos escándalos: desde el que usó al Estado para espiar el celular de su pareja hasta el que recibió coimas y ocupaba la silla más importante del MPA en Rosario, pasando por la prisión domiciliaria otorgada a un narco.

Mostró que existen numerosas figuras, como el juicio por jurados de la Constitución nacional que ya rige en algunas provincias o el Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Fe que también se compone con legisladores a los que no se les pide un título. Recordó que todos los superiores de los fiscales pueden ser removidos o sancionados por la Legislatura, e incluso los miembros de la Corte, en la Nación y en la Provincia, hasta el presidente de la República comparó.

"Doctrina de los intocables"

Luego, por los radicales frentistas de ambas Cámaras habló Lisandro Enrico (UCR-General López), el miembro acusador del fiscal Spelta, cuyo trámite el fallo ha dejado "en un limbo" según describió el diputado, también radical pero de Juntos por el Cambio, Julián Galdeano.

Enrico dijo que el fallo es una "doctrina de los intocables, impunidad de rebaño para que defensores y fiscales no puedan ser controlados, en pleno siglo XXI". Lo calificó de "anacrónico" por vedar la participación popular y advirtió su "peligrosidad" porque hoy Santa Fe vive "una especie de roce entre poderes".

Se explayó sobre las "confusiones" de concepto en cuanto a la independencia de los poderes, que está republicanamente limitada por los controles entre poderes. "Nunca esa independencia fue ilimitada" o "serían tres estados distintos".

"El fallo impide que funcione el monitoreo, el control de calidad" sobre los órganos penales.

Abundó sobre las confusiones de los jueces entre un proceso judicial y otro de naturaleza política como los que lleva a cabo la Legislatura. Y comparó: "sin la ley cuestionada a los fiscales los juzgaría una comisión de disciplina formada por cinco fiscales. Es más saludable que sean 69 legisladores, elegidos por el pueblo de todas las corrientes e ideologías".

Errores notables

Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), jefe del bloque del mayoritario oficialismo en el Senado, dedicó munición gruesa sobre los errores groseros del fallo, por cierto muy notorios, como el confundir las funciones de la Comisión de Acuerdos con las de la Sesión Especial Conjunta y a ésta con la Asamblea Legislativa.

Lo mismo, con "los prejuicios" con que se mira a la actividad legislativa. "Más que un instrumento de justicia, una defensa corporativa de un sector", afirmó.

Como en el fallo se dice que la ley podría servir a los legisladores para "disciplinar a díscolos", Traferri respondió: "Además de constituir un intento de desprestigio hacia la Legislatura y todos los que la formamos vuelve a demostrar un fuerte prejuicio". La Comisión de Acuerdos investiga y propone una sanción. Y es la Sesión Conjunta, con una mayoría calificada de cada una de las Cámaras, la que debe sancionar. Se trata en total de 69 legisladores, 50 diputados y 19 senadores. Es necesario imaginar una confabulación a gran escala para que coincidan los intereses de casi sesenta personas de las más diversas vertientes ideológicas y de todos los puntos geográficos de la provincia en una sanción que tenga como única motivación el amedrentamiento de un fiscal, graficó.

Sobre lo obvio

En tanto, por el Frente Progresista, que tiene la mayoría en Diputados, el socialista Pablo Farías improvisó un discurso basado en las funciones que los poderes tienen que muchas veces no son excluyentes. Encontró ejemplos muy didácticos y pidió disculpas a sus pares por tener que explicar lo obvio, que el fallo ha ignorado.

Subrayó que el sistema procesal penal que rige "es puramente legal", porque la Constitución no lo ha previsto y recordó que la sanción de cada norma contó con la unanimidad, otro concepto que luego reforzaría Galdeano.

"Una vez firme el fallo lo vamos a acatar porque creemos férreamente en la división de poderes", dijo a la espera de la apelación que hará la Casa Gris. Y pidió: sería muy importante que la Corte se exprese "en el menor tiempo posible".

Cuestionó la competencia del fuero laboral para entender sobre la constitucionalidad o no de una ley del proceso penal. Y recordó: "hay otros fallos en que la Corte dijo que era el contencioso administrativo el fuero para estos caso: vemos contradicciones que no son buenas para el sistema".

Expresó que el control político sobre los fiscales es clave. "El rol del MPA en una sociedad en la que recrudece la violencia es sumamente importante". Una demostración palmaria de la división de poderes es que existan controles cruzados, explicó.

Propuesta

En tanto, Leandro Busatto, presidente de la bancada del oficialismo en minoría en Diputados pidió mejorar el proceso por el que se nombran a los fiscales, recordó sus reparos para con los concursos que no reunieron las condiciones esperadas en años anteriores y adelantó que propondrá formar una comisión bicameral para trabajar en esa dirección. También bregó por tener un Consejo de la Magistratura a la altura de las instituciones de Santa Fe y comparó las resistencias en el Poder Judicial local con las que –expresó- existen a nivel nacional.

Antes, Nicolás Mayoraz (Somos vida y familia), severo y sin embargo medido en sus palabas, aportó una perspectiva original. Dijo que el fallo no se ajusta al criterio que impera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. meses, en noviembre de 2019".

Citó a Iván Cullen y Sagüés respecto de las reglas en torno a la evaluación de la constitucionalidad de una ley. Y concluyó: "el fallo de la Cámara no ha seguido estas reglas fijadas por nuestro más Alto Tribunal, sino que las ha violentado groseramente".

Más adelante los desgranó. Se trata de: "a) que en principio las leyes se presumen constitucionales, b) la declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere plena prueba de su oposición con la Constitución, c) se exige cautela y prudencia en la declaración, es la última ratio del ordenamiento jurídico y exhibe de un caso de extrema gravedad institucional; que solo procede cuando no hay otra respuesta jurídica posible y d) en caso de duda debe estarse por la constitucionalidad de la norma y no por su invalidez".