https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 02.10.2020 - Última actualización - 22:43

22:41

A dos puntas

El novio de Guido Süller está celoso de Tomasito

"Quisiera que me diga si Tomás o yo, pero que no juegue", dijo Federico Acosta

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

A dos puntas El novio de Guido Süller está celoso de Tomasito "Quisiera que me diga si Tomás o yo, pero que no juegue", dijo Federico Acosta "Quisiera que me diga si Tomás o yo, pero que no juegue", dijo Federico Acosta

Tras separarse de Tomasito, Guido Süller comenzó un romance con un joven llamado Federico y es con quien suele mostrarse muy enamorado en las redes. Sin embargo, este último tiempo la pareja no atraviesa su mejor momento. El novio de Guido contó angustiado: "Me siento mal porque Guido juega con mis sentimientos. Él se empezó hablar con Tomás y lo contó en el programa de Pampita. Ahora que comenzó a hablar con él, me ignora. Después cuando le rompen el corazón y lo traicionan, vuelve conmigo porque soy el único que está cuando él está mal". Tenés que leer Tomasito: Guido Süller es "un mentiroso" y un "viejo verde" Y agregó: "Estuve en sus momentos malos en los que el supuesto compañero (Tomasito) no estuvo, me siento un tonto por confiar en él". Además reveló con el corazón partido: "Quisiera que me diga si Tomás o yo, pero que no juegue a dos puntas". Luego apuntó: "Me contó todo el mal que le hizo y no puedo creer que vuelva con él. Me dijo que se había casado con su ex para ser vistos en todo el país".