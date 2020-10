El actor Rick Moranis fue agredido mientras caminaba en Central Park y tuvo que ir al hospital

El actor canadiense Rick Moranis, quien protagonizó el filme "Querida, encogí a los niños" y participó de "Cazafantasmas", fue golpeado por un agresor desconocido cuando caminaba por un sector del Central Park, en la ciudad de Nueva York.

El ataque al actor y comediante de 67 años ocurrió este jueves alrededor de las 7:30 (hora local) en el Central Park West, sobre la calle 70.

Moranis fue golpeado en la cabeza desde atrás y cayó al suelo, mientras que a los pocos minutos se pudo reincorporar y asistir a un hospital por sus propios medios.

En un video tomado por una cámara de seguridad que fue tuiteado por la Policía local se puede ver a atacante vestido de negro, con un buzo con capucha con la leyenda "I love you".

Según la fuerza, el asalto fue "aleatorio" y también "no provocado".

Actores reaccionaron a la agresión

Luego de que trascienda la agresión, algunos actores reaccionaron enojados ante lo ocurrido.

Un caso fue el de Cris Evans, que interpretó al Capitán América en la saga Avengers. El actor, publicó un tweet muy enojado por la agresión. “Mi sangre está hirviendo. Encuentren a este hombre. No toquen a Rick Moranis" escribió el actor.

My blood is boiling. Find this man. You don’t touch Rick Moranis. https://t.co/VXBbTjdDwa

Otro que lamentó lo ocurrido fue Ryan Reynolds, el protagonista de Deadpool, quién este año había hablado con Moranis y lo había convencido de aparecer en una publicidad de una compañía de telecomunicaciones, después de largo tiempo sin verlo en pantalla.

Por eso, el actor y empresario le dedicó unas palabras, con un poco del humor ácido que lo caracteriza: "Debí saber que no era bueno someter a Rick al año 2020. Me alegra saber que está bien", escribió en Twitter.

Should have known not to subject Rick to the year 2020. Glad to hear he’s okay.