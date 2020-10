Guardiola sobre Bielsa: "Es el entrenador que más admiro"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El español consideró que el actual técnico de Leeds United es "un regalo" para la Premier League. El jueves, el rosarino había dicho que los equipos de "Pep" "juegan como no juega nadie".

La conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado entre Manchester City y el ascendido Leeds United anticipó algo del atractivo que tiene este cruce: el reencuentro de quienes dirigen a ambos equipos. Es sin dudas un duelo de estilos, de colegas: Pep Guardiola vs Marcelo Bielsa.

Este viernes, el entrenador catalán mostró su admiración por el argentino y dio otra muestra del cariño que siente por alguien que lo recibió en un campo argentino en 2006, cuando Guardiola apenas imaginaba cómo sería dirigir a un equipo. Ahora lo volverá a recibir pero en Elland Road, el estadio de Leeds.

"Creo que Marcelo Bielsa es probablemente la persona que más admire en el mundo del fútbol como entrenador y como persona. Es el entrenador más auténtico de todos los tiempos por cómo lleva sus equipos, es único. Especialmente su actitud como persona fuera del campo", señaló en conferencia de prensa el DT catalán.

El partido del sábado será el primer duelo entre Manchester City y Leeds desde 2004. "Es un equipo completamente diferente a cualquier otro de la Premier League. Tenemos que jugar nuestro juego. Hay muchos, muchos aspectos en un partido. Tenemos que controlarlo. Son un equipo, trabajan y luchan en conjunto, defienden mucho alrededor del área. Tienen una buena salida del balón. En el momento justo, llegan con muchos jugadores", desgranó el catalán.

"Tuve suerte de pasar tiempo junto a él. Pero estoy lejos de sus conocimientos. He ganado más, pero no significa nada. De ahí mi teoría de que no todo va en función de los títulos. Marcelo es un regalo para la Premier porque hace disfrutar con sus equipos, que siempre quieren atacar y proponer algo nuevo", comentó Guardiola. Algo que no es nuevo: cuando se conoció el ascenso de Leeds, unos meses atrás, se expresó en el mismo sentido, dándole la bienvenida a la liga "al mejor".

Sin embargo, al hablar de Bielsa no puede omitir menciona a Johan Cruyff, "Fue de lejos la persona que más me influyó. Me ayudó y me dio muchos consejos. Con Marcelo no ha podido estar de formar regular", agregó Guardiola.

Elogios de ida y vuelta

El jueves, Bielsa había sido igualmente elogioso con Guardiola. "De ningún modo me siento como un mentor de Guardiola. No es como lo sienta, sino como lo evidencian los hechos. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es Guardiola. No es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie", expresó en su conferencia de prensa habitual previa a los partidos de Leeds.

"Pep es capaz de encontrar soluciones instantáneamente a los problemas que imagina. Y otra cosa que lo distingue como un gran entrenador es que lo que él propone se asimila y reproduce rápidamente. Cuando uno elogia a alguien es muy importante argumentar. Si no, parece que se trata sólo de simpatía y no de valoración. Los entrenadores necesitamos de automatismos porque imaginamos el fútbol de una manera obediente, pero Guardiola imagina el fútbol de una manera libre", destacó el entrenador argentino.

Guardiola no podría contar para el partido con Ilkay Gündogan ni Gabriel Jesús, pero sí con Ruben Dias, quien llegó de Benfica siete días atrás. Pese a no poder contar con el brasileño Jesús, no guardó elogio para con él: "No está listo. Esperamos que lo esté a la vuelta de las selecciones. Cada temporada es mejor como jugador que la anterior. Eso es bueno. Tiene que intentar mejorar su finalización, ser más rápido, más fuerte y más preciso en ese apartado."