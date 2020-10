https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 03.10.2020

ENTRETENIMIENTO Netflix desarrolla la serie de "Conan el Bárbaro"

Una serie sobre el personaje de “Conan el Bárbaro”, que nació de la pluma de Robert E. Howard en la década de 1930 pero que popularizó Arnold Schwarzenegger en el cine de los '80, está en desarrollo para la plataforma de streaming Netflix.





La información, publicada por el sitio especializado Deadline y replicado por la agencia de noticias DPA, asegura que el proyecto se trata de una coproducción entre el gigante del streaming y Pathfinder Media, y forma parte del acuerdo que Netflix negocia con Conan Properties International por los derechos del personaje.



Hasta el momento no se revelaron detalles de la trama ni del elenco que podría formar parte de la serie.

Robert E. Howard creó a Conan a comienzos de la década del 30, y apareció en 18 historias publicadas en revistas del género “Pulp” como protagonista de un universo de hechicería y guerreros.



Howard murió en 1936 con apenas 30 años, pero Conan lo sobrevivió; desde entonces apareció en múltiples relatos, libros, cómics, videojuegos, películas y series de animación.



La versión más recordada fue la que encarnó Schwarzenegger en 1982, y que repitió en “Conan el Destructor” en 1984.



En 2011 hubo un intento de traer de vuelta a la vida al musculoso héroe, con el carismático Jason Momoa en el rol principal, pero no tuvo éxito ni con los críticos ni con la taquilla.



En la TV tuvo varias adaptaciones, destacando las serie de animación “Conan the Adventurer” de los 90 y su secuela de una temporada, “Conan and the Young Warrior”, de 1994.