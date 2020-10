"Voy bien, creo", el mensaje de Trump desde la clínica donde está internado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó en las últimas horas que evoluciona "bien" tras comenzar el tratamiento por coronavirus en el hospital Walter Reed y agradeció al pueblo estadounidense la preocupación por su estado de salud, en su primer mensaje tras su internación y a un mes exacto de las elecciones.





"¡Voy bien, creo! ¡Gracias a todos! ¡Amor!", escribió el republicano de 74 años en su cuenta de Twitter, poco después de empezar su tratamiento con el antiviral remdesivir y sin necesidad de recibir suministro adicional de oxígeno, según anunció el médico del mandatario, Sean P. Conley.

