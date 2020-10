https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 03.10.2020 - Última actualización - 14:40

14:26

Amistoso televisado en el mediodía de sábado en el 15 de Abril

No hay peor cuña que la del mismo palo: Central ganó con dos goles de Gamba

El ex delantero tatengue fue el autor de los tantos del equipo del Kily González, que ganó merecidamente por lo que hizo en el segundo tiempo. Unión llegó al descuento con un gol de Troyansky de penal, otra vez se destacaron algunos pincelazos de Cañete y se fueron lesionados Borgnino y Assis. En el final, casi lo empata Márquez, solo frente a Ayala.

Nery Leyes busca el pase corto con Cañete. Aún falto de fútbol, trató de mantener el orden en el sector central de la cancha. Crédito: Gentileza Prensa Club Unión



Nery Leyes busca el pase corto con Cañete. Aún falto de fútbol, trató de mantener el orden en el sector central de la cancha. Crédito: Gentileza Prensa Club Unión

Amistoso televisado en el mediodía de sábado en el 15 de Abril No hay peor cuña que la del mismo palo: Central ganó con dos goles de Gamba El ex delantero tatengue fue el autor de los tantos del equipo del Kily González, que ganó merecidamente por lo que hizo en el segundo tiempo. Unión llegó al descuento con un gol de Troyansky de penal, otra vez se destacaron algunos pincelazos de Cañete y se fueron lesionados Borgnino y Assis. En el final, casi lo empata Márquez, solo frente a Ayala. El ex delantero tatengue fue el autor de los tantos del equipo del Kily González, que ganó merecidamente por lo que hizo en el segundo tiempo. Unión llegó al descuento con un gol de Troyansky de penal, otra vez se destacaron algunos pincelazos de Cañete y se fueron lesionados Borgnino y Assis. En el final, casi lo empata Márquez, solo frente a Ayala.

Por Enrique Cruz SEGUIR Un primer tiempo más trabado y con escasas jugadas de peligro; un segundo tiempo más abierto y atractivo. Eso fue lo que dejaron Unión y Rosario Central, con un resultado que se construyó a partir de la capacidad goleadora de Lucas Gamba. No fueron buenos los primeros 35 minutos. Apenas una jugada en la que Troyansky recibió afuera del área y de frente al arco pero se encontró con un Josué Ayala que se la jugó saliendo peligrosamente de su sector para taparle el remate con su cuerpo. Nada más que eso. Después, algunos intentos fallidos por los costados, ya sea a través de Cabrera o Gerometta por derecha o de Zenón por izquierda, pero siempre con centros sin precisión. La más clara del Tate en el primer tiempo: el remate de Troyansky que será tapado por Ayala. Foto: Gentileza Prensa Club Unión Eso mismo, la falta de precisión, fue un condicionante para que no se vea un fútbol fluido por parte de los dos. Unión se paró con un esquema clásico, con Leyes en la posición de volante central, asistido por Assís y Cañete para tratar de manejar la pelota. Ni el retroceso de Márquez para pivotear, ni la intención de Assís y Cañete por jugar fueron suficientes para que Unión pudiese dominar el partido, que fue parejo en ese primer tiempo de pocas llegadas, pues a la de Troyansky sólo se podría agregar una maniobra de Torrent metiéndose adentro del área, que terminó con un remate bajo que fue bien atajado por Peano en el primer palo. En el final de ese primer tiempo se produjo la salida de Assís y el ingreso de Borgnino. Ahí pasó Cañete -otra vez de lo más rescatable a jugar por el sector derecho, con más libertad para meter la diagonal y aparecer cerca del área o adentro de la misma en un par de ocasiones. El partido se hizo más abierto y de allí sacó provecho Rosario Central, sobre todo por lo que generó por el lado de Ferreyra, en el flanco izquierdo de su ataque. Maniobra Cañete por el costado izquierdo, tratando de superar la marca de un rival ante la atenta mirada de Carlos Córdoba, el árbitro del encuentro. Foto: Gentileza Prensa Club Unión Por allí, por el sector de Gerometta, se armaron las jugadas de los goles de Gamba. En el primero, un centro que se metió por el hueco que dejaron Corvalán y Zenón, apareciendo en forma oportuna Gamba para colocar el cabezazo. El segundo fue una linda jugada por izquierda otra vez y el pasa abajo que Gamba capitalizó anticipándose a Corvalán para colocar el 2-0 que enseguida se alteró con el penal que le cometió el arquero a Borgnino (se fue muy dolorido en la rodilla derecha) y que Troyansky convirtió en gol. Más allá del resultado, algunos desacoples defensivos y cierta imprecisión a la hora de atacar son los aspectos que posiblemente hayan dejado disconforme a Azconzábal, que deberá ajustarlos para que el equipo no sólo vaya entendiendo la idea, sino también mejorando la producción. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa