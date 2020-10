https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Multisectorial por la Ley de Humedales interrumpió el tránsito en la conexión entre Santa Fe y la provincia vecina este sábado. Visibilizaron su reclamo de proteger la región de los incendios intencionales récord en este 2020.

Reclamo de ambientalistas Corte pacífico del puente Rosario-Victoria como protesta por las quemas en islas del Delta La Multisectorial por la Ley de Humedales interrumpió el tránsito en la conexión entre Santa Fe y la provincia vecina este sábado. Visibilizaron su reclamo de proteger la región de los incendios intencionales récord en este 2020.

Una vez más, el puente entre la ciudad de Rosario y Entre Ríos quedó cortado en ambos sentidos por la Multisectorial por la Ley de Humedales para protestar contra la quema indiscriminada de pastizales en la zona. Un fenómeno que es récord en este 2020 plagado de problemas sanitarios.

Con ayuda de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía provincial, los manifestantes cortaron pacíficamente la vía entre ambos lados del río Paraná. La protesta se extiende hasta las 18. Los incendios en tierras entrerrianas y también en nuestra provincia convirtieron a la Cuna de la Bandera en una de las ciudades con mayor contaminación aérea en el mundo durante este año. El lunes 28 de septiembre, el aire en la ciudad más poblada de Santa Fe se tornó muy denso e irrespirable. Restos de cenizas y un olor a quemado de gran intensidad se notaron en todo el éjido urbano e inclusive en localidades vecinas.

El grupo de unas 150 personas se reunió en la rotonda debajo del puente, marchó hacia la mano que lleva al lado entrerriano y se apostó ahí con la protección de personal de Gendarmería. Se observaron pancartas alusivas y una gran bandera que encabezó la marcha que rezaba: “Somos humedal”.

“El pedido es ‘basta de quemas’ y el pedido que la Justicia tome acción sobre los responsables de esto”, aseguró a El Litoral, Sebastián Martínez, vocero de la ONG ecologista organizadora. Afirmó que exigen un decreto de necesidad y urgencia para parar esto.

Con respecto a los incendios que se notaron con claridad el lunes pasado en Rosario, Martínez sostuvo: “Ya no me sorprende. Es muy triste que estemos rompiendo un récord de contaminación y más en esta situación de pandemia. Nosotros luchamos por la salud del medio ambiente y por la salud de las personas”. “Ni la Justicia sabe qué hacer para parar todo esto. Uno de los reclamos fuertes que tenemos es contra la Justicia de Entre Ríos que no está actuando para poder solucionar este tema”.

“La protesta la hacemos en este lugar desde el 18 de julio”, comentó Julia Vélez, una de los manifestantes. “Ya hay muchos territorios incendiados y nos preocupa qué es lo que pueden llegar a hacer con ellos”, aseguró Vélez. “Queremos insistir en algún tipo de protección a esos territorios en donde no se puede hacer ningún tipo de actividad hasta que estos territorios se recuperen en su biodiversidad”.

La ambientalista también hizo referencia a los incendios en la provincia de Córdoba. “Nos solidarizamos con los vecinos. Los territorios están directamente abandonados por el Estado y se prenden fuego. Han muerto compañeros”.

“Lo del humo es el alarmante final de una seguidilla de consecuencias”, puntualizó Julia Vélez. “Cuando la ciudad se llena de humo, se cruzan las situaciones de gente que está afectada alérgicamente por el humo, le duele la cabeza y eso queda detectado como posible positivo de covid cuando no es así. Por otro lado, los que están con covid pasan por esta situación de recibir este humo que les complica el cuadro. El humo en este contexto es aún peor”, dijo la manifestante.