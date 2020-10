https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Información pública vs privacidad

Causa del espionaje: filtraron datos personales de Mauricio Macri

Los fiscales Incardona y Eyherabide subieron al sistema de la Justicia las claves del ex jefe de Estado para acceder a la AFIP, a sus redes sociales y el PIN de su celular. Hasta el número de zapatos que calza y su carné de socio de Boca.

Se trata de las planillas del teléfono celular del secretario privado de Macri, Dario Nieto, quien está investigado por supuesto espionaje ilegal macrista por esos fiscales en una causa que tiene el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge. Tenés que leer La AFI denunció espionaje ilegal a familiares de tripulantes del ARA San Juan El abogado de Nieto, Gervasio Caviglione Fraga, adelantó que apelará la subida al sistema Lex 100 de la Justicia esos datos de Nieto, su cliente que violan “su derecho a la intimidad” y el de otras personas. "No se trata de los temas que puedan tener que ver con la causa, sino de temas privados", insistió. A ese sistema acceden unos 80 abogados de querellantes y acusados. Todos los datos que filtraron -Un link de acceso, con su respectiva ID y contraseña, a la sala de reunión virtual en el que el ex presidente trató junto a Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illia cuestiones relativas a la publicación de un libro. -Los números de teléfono móvil (personal y laboral) de Macri. -Las direcciones de su oficina y la residencia en la que hoy vive junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia. -Su dirección de correo electrónico. -Su usuario y contraseña de Facebook. -Cuánto calza. -Las fechas de su casamiento por civil, de la ceremonia que realizó en Tandil y de la fiesta que concretó en Costa Salguero. -Su usuario y contraseña de Mercado Pago/Libre. -Su pin de Blackberry. -Su número de DNI y fecha y hora de nacimiento. -La fecha de vencimiento de su licencia de conducir. -Su número de CUIT y clave fiscal. -Los datos de su pasaporte y visa para ingresar a Estados Unidos. -Su número de afiliado y plan a la prepaga OSDE. -El número de su tarjeta de crédito Visa. -Su número de socio y fecha de ingreso al Club Atlético Boca Juniors. -El modelo y patente de la camioneta en que se mueve. -El teléfono de contacto de Cumelén, el country en el que suele instalarse cuando viaja al sur. -La clave de su iPad. -Su usuario y contraseña de Netflix Con información de Clarín y Periodismo y Punto