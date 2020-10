https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 03.10.2020

Llegan cartas Salud con libros y alpargatas

Por Miguel Ángel Reguera

En las últimas semanas he escuchado a algunos comunicadores afirmar que la política educativa no pueden definirla los Sindicatos Docentes. Con el mismo énfasis afirmo que tampoco pueden definirla los egresados de la carrera de comunicación o quienes tienen la responsabilidad de estar frente a un micrófono o a una cámara.

La Ministra de Educación de CABA defiende con ahínco la posibilidad de crear espacios de socialización para alumnos que se han desvinculado del sistema escolar. Es claro, que eso no es una vuelta a clases, pues no han cambiado las condiciones objetivas que decidieron la suspensión de las clases ordinarias en marzo (por el contrario ahora hay cientos de casos contra decenas de ese momento). El retorno escolar requeriría legislar el carácter optativo de la presencialidad, para acompañar en su decisión a las familias que no quieran que sus hijos concurran en estas condiciones. Habría que asegurar medios de transporte (como hacen las empresas y fábricas del conurbano) para docentes, alumnos y los mayores que los acompañen a la entrada y salida de la escuela. Habría que legislar la creación de licencias ordinarias para aquellos docentes que estén dentro de la población de riesgo, o que convivan y sean cuidadores de personas en esa condición, ya sean adultos mayores, menores con patologías que los expondrían al contagio, niños pequeños que no pueden prescindir del cuidado de los padres, etc.

No es pues, momento de pintar todo en blanco o negro, sino de ir aportando soluciones para que cuando las condiciones estén dadas, se puedan atender las singularidades de cada caso, sin ofender, ni tratar de llevar agua para su molino, recreando antinomias con olor a naftalina.