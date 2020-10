Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los restos del Gral. Perón

UN LECTOR

"El Gral. Juan Domingo Perón fue una de las personas más relevantes en la historia argentina. A muchos argentinos nos asombra que sus restos estén depositados en la quinta de San Vicente, en un lugar remoto, desconocido, abandonado, no custodiado, cuando en realidad, inexplicablemente, deberían estar en el cementerio de La Recoleta, en Buenos Aires, para que la mayoría de los argentinos que quieran hacerlo, puedan visitar el lugar. Es inexplicable, y este es un mensaje al Partido Justicialista de Santa Fe, al Nacional y a quien corresponda: es una afrenta a la memoria del general Perón que esté tirado en un lugar donde no puede acceder prácticamente nadie, donde no hay custodia, después de que le han mutilado las manos, y todavía no hay responsables sobre ese hecho ni se aclara qué pasó. Esto tendría que ser una exigencia del Partido Justicialista, cuyos integrantes no son capaces de llevar los restos a un lugar digno".

****

Paradas de colectivos

UNA CIUDADANA

"Necesito pedirle a la Municipalidad de Santa Fe, a los concejales y a todos quienes tengan que ver con el transporte urbano de pasajeros, que por favor aclaren públicamente y por los medios de comunicación, si los colectivos por las noches no paran en todas las cuadras, incluso cuando llueve. Porque de no hacerlo, es una verdadera injusticia. En algunas calles faltan los carteles de señalización de las paradas. Particularmente me ha pasado de hacerle señas con mi brazo a un colectivo que no me paró en una esquina que no era parada a las 12 de la noche. ¿Es justo que esto suceda? Y si debía parar y no paró, porque el chofer no lo sabe, ¡por favor que alguien se lo diga! Además deberían hacerles un examen a los colectiveros respecto de las normas y ordenanzas. Porque tengo entendido que los días de lluvia está determinado que el colectivo debe parar en todas las esquinas y no lo hacen. Tal vez por directivas de las empresas, no lo sé... Pero es una gran injusticia que si existe una ordenanza no se cumpla".

****

Paro de municipales

SERGIO ÁLVAREZ

"Más paros de los municipales. En 10 días hábiles, 6 no han trabajado por la huelga. Igual, llega fin de mes y cobran lo mismo, en tiempo y forma. Desde marzo a la fecha, 7 meses, una gran mayoría de empleados no trabaja, resguardándose del Covid-19; es decir que han tenido 7 meses de vacaciones cobrando religiosamente. ¿Cuál es la apreciación de los empleados municipales para con sus patrones?, esto es: los habitantes de Santa Fe, que les pagamos el sueldo. No es momento para hacer esto. Yo creo que desde algún organismo competente se los debería obligar a trabajar. A los privados, los han echado, suspendido y trabajan, todos. Así está la ciudad de Santa Fe, así está la provincia...".

****

Corrupción material o moral

IVONNE SCOTTA

"El gobierno, a través de diversos voceros, inclusive el presidente, nos hace oír sus consejos y también nos muestra actitudes que nos sorprenden, nos confunden y llenan de dudas, lo que genera una gran preocupación. Entendemos que si con el mérito no hay crecimiento, se seguirá la política de los planes del Estado benefactor, con el consiguiente reparto de inútiles empleos en el mismo; y también que debemos dejar de pensar en dólares y ahorrar en pesos. Claro que, con las encubiertas devaluaciones decoraremos posteriormente nuestras paredes. Tengamos presente que si seguimos inventando impuestos no quedará nada de lo privado en las empresas. Otro tema que hoy nos preocupa muchísimo es cómo elegimos a los que nos representan en el Congreso. Con listas con algunos conocidos en los primeros lugares de la boleta, siguiendo con el viejo sistema inseguro y lento del escrutinio. El vergonzoso episodio ocurrido en una sesión de diputados nos demuestra que nunca sabemos si elegimos a candidatos que honrarán los cargos con su preparación o si son mediocres personajes beneficiados por favores políticos que solo levantan la mano o duermen la siesta. Y tenemos la seguridad de su prontuario limpio. No sabemos qué trabajo o profesión desempeñan. Hoy, nuestro país es noticia por el acto irresponsable de un diputado al que le pagamos por mes -a él y a sus asesores- el equivalente a un número importante de jubilaciones mínimas. Hoy nos publican no por nuestros productos o científicos destacados, nuestros escritores o por la belleza de nuestra naturaleza, sino por esa vergonzosa actitud. Por favor, terminemos con el obsoleto sistema que tenemos. Elijamos a nuestros representantes por sus méritos personales, como políticos y su honestidad indudable. Basta de corrupción material o moral. Y pongamos al Congreso en lo más alto de los valores".