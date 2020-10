Rodrigo Noya confesó que quiere volver a ser papá

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor aseguró que está esperando a que pase este momento convulsionado, pero que sueña con otro bebé.

Joven de 27 años y construyendo su vida, Rodrigo Noya reveló que quiere volver a ser papá. El actor fue padre por primera vez en el 2018 de Bautista, fruto de su ex relación con Sofía Sorrenti. Sin embargo, luego se separaron y lo único que mantienen en común es el cuidado del pequeño. Tras lograr rehacer su vida con Belén Di Giorgio, Noya confesó que quiere volver a ser papá.

En un contexto de pandemia que cambió el eje de muchas cuestiones en la vida de las personas, el actor reflexionó acerca de la corrida sustancial que está dando el mundo y en ese contexto, cómo se imagina como padre en un futuro.

"Con Belén estamos bárbaro y es una gran ayuda diaria con mi hijo y con todo. Con la cuarentena uno tiene que aprender a convivir y llevarte bien con la otra persona, ella por ejemplo no tiene hijos y se ha adaptado a vivir conmigo y con mi hijo cuando está, y lo hizo de la mejor manera", indicó en diálogo con el periodista Juan Pablo Godino, y añadió: "Tiene una relación con Bauti hermosa y que a mí me hace súper bien. Yo también me adapté y le he explicado a Bauti de tener esta vida distinta, nos queremos mucho y estamos muy bien".

En esa línea, confesó que desea ser papá otra vez. "Lo hemos hablado con Belén, es algo que se habla como en todas las parejas y nos gustaría tener un hijo. Pero ahora estamos en un momento social y de la vida con esto de la pandemia que no está pensado para ahora", indicó el oriundo de Chascomus.

"Ella además está con mucho trabajo, está con lo del autoteatro con Nito Artaza y Cecilia Milone, y yo ahora estoy con este proyecto. No es el momento ahora y se dará más adelante", continuó Noya, que también reflexionó sobre la posible llegada de un hijo que expanda su familia: "Hay que esperar que el mundo se acomode, porque no es que traigo un hijo al mundo porque sí. Se tiene que dar todas las cosas bien para que el nene pueda nacer feliz y uno dedicarle el tiempo que se merece".