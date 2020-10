Creció la demanda de madera durante la pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Referentes del rubro de Misiones señalaron que afrontan una "demanda inusitada" de la cual no hay registros y esperan que permita consolidar a la foresto industria como motor de la economía de la provincia.

La industria de la madera en Misiones registró un repunte importante de la actividad en plena pandemia de coronavirus que generó muchas expectativas en el sector, por lo que referentes del rubro señalaron que afrontan una "demanda inusitada" de la cual no hay registros y esperan que permita consolidar a la foresto industria como motor de la economía de la provincia.

La directora de Valerio Oliva Forestal, Silvina Oliva, comentó cómo viene desarrollándose en plena pandemia la actividad maderera y detalló que la "planta" que ella dirige se encuentra ubicada el nodo comercial de la ciudad de Garupá a manos de 10 kilómetros del centro de Posadas. Si bien su rubro es la "foresto industria", también precisó que cuentan con "forestaciones propias" en distintas partes de Misiones.

"Las dos semanas que tuvimos que mantener cerrada la planta por la pandemia pensábamos que realmente nos íbamos a fundir", contó Oliva y señaló que "contrariamente" a eso lo que sucedió fue que se "desató una demanda que todavía no encontramos bien cuál es la causa, sobre todo la del mercado interno, porque la verdad en los años que yo tengo acá en la empresa que son más de 20 no la vi nunca. Es una demanda realmente inusitada". "Con el tema del mercado externo también muchísima demanda, con decirte nosotros tenemos pedidos hasta marzo (del año que viene). Ya estamos tomando pedidos para marzo", dijo.

Asimismo, indicó que todo esto le genera una "gran incógnita" porque, explicó, "no tenemos mucha previsibilidad con lo que puede pasar mañana, pero bueno, por lo menos tenemos una tranquilidad de que hasta ahora la cosa está sucediendo así, con mucha demanda". Consultada por los países de mayor demanda, la empresaria detalló que los "Estados Unidos y Canadá están con bastante demanda y después todo lo que es Centroamérica, Costa Rica y Panamá estos países están teniendo demanda, pero mayoritariamente Estados Unidos y Canadá", precisó.

En cuanto a lo referido a los cuidados de la salud y la cuestión sanitaria, Oliva comentó que "están haciendo un solo turno, y que por la disposición natural que tienen las maquinarias, ya hay un distanciamiento social, no lo tuvimos que imponer, sino que de manera natural hay un distanciamiento, pero además estamos tomando todas las precauciones, uso de barbijos, lavado frecuentes de manos, seguimos todo el protocolo". En cuanto a las proyecciones remarcó que hace poco adquirieron nuevas maquinarias pero precisó que de todas maneras tendrían que disponer de "financiación para poder realizar más cambios de maquinarias, todo esto para poder ponernos a la altura de otros países, como Brasil que ya tienen un nivel de competitividad alto".

Por otra parte, comentó que en este contexto también existe una demanda de trabajadores. "La verdad es que nosotros necesitaríamos tomar más gente, pero bueno cada decisión de tomar un operario es realmente muy analizada por los altos costos laborales. Eso por ahí nos frena un poco a la hora de contratar más gente", admitió.

Ante la pregunta si están pensando en penetrar en algún otro mercado, la empresaria comentó que "en realidad es que esta tan alta la demanda que nosotros no podemos incorporar más, estamos totalmente colapsados, estamos cumpliendo con nuestros clientes del mercado interno porque es la gente que nos ha mantenido todos estos años y bueno y tratando de seguir cumpliendo con el exterior porque nos interesa tener las dos patas". "Me parece importante el pedido del gobierno provincial al gobierno nacional en el tema de la baja de impuestos, porque al estar cerrada la frontera en esta situación en los comerciantes en general incluido nosotros hemos notado una diferencia muy grande en el consumo de la gente interno, cosa que antes con la frontera abierta no se daba, entonces en ese sentido acompañamos ese pedido de hacer una zona libre de impuestos por las asimetrías con los otros países", dijo Oliva.

Con información de Télam