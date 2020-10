Donald Trump publicó un video: "Empiezo a sentirme bien", dijo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Solo quiero decirles que empiezo a sentirme bien, no se sabe si será así en el próximo período de tiempo, esa es la verdadera prueba y veremos qué pasa en estos días”, afirmó el presidente de los EEUU en un video grabado desde el Walter Reed Military Center donde está ingresado luego de dar positivo por COVID-19.

"Solo quiero decirles que empiezo a sentirme bien, no se sabe si será así en el próximo período de tiempo, esa es la verdadera prueba y veremos qué pasa en estos días", afirmó el presidente de los EEUU en un video grabado desde el Walter Reed Military Center donde está ingresado luego de dar positivo por COVID-19.

Durante la jornada de hoy, y aún cuando su médico personal Sean Conley aseguró que el mandatario estaba mejorando, surgieron rumores sobre su estado de salud. “Cuando vine aquí, no me sentía tan bien, pero ahora me siento mucho mejor y están trabajando duro para que pueda volver. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer EEUU grande de nuevo”, afirmó.

El mandatario habló mirando a cámara durante más de 4 minutos, se mostró tranquilo y espontáneo, no parecía estar leyendo un discurso previamente escrito. Explicó que enfermó porque no quiso reducir su agenda pública ni dejar de estar presente en los asuntos importantes del Gobierno. “No tuve opción porque no quise apartarme, me dieron la alternativa de quedarme en la Casa Blanca, encerrado, sin salir, sin siquiera ir al Salón Oval. Me decían que me quedara arriba, que no viera gente, que no hablara con nadie hasta que esto pasara… Pero no puedo hacer eso, tenía que estar afuera… Esto es EEUU, el país más grande del mundo, el más poderoso del mundo, no podía estar encerrado en una habitación arriba en la Casa Blanca a salvo…”, afirmó y agregó: “Así que me dije, que pase lo que tenga que pasar. Tengo que enfrentar los problemas, como líder tengo que confrontarlos. No hay ningún gran líder que no hubiese hecho esto”.

El presidente, además, agradeció varias veces a los médicos y enfermeras del Walter Reed Military Center, “el mejor del mundo”, y habló del tratamiento “casi milagroso” que le están dando. “Vamos a derrotar este coronavirus, o como quieran llamarlo. Lo vamos a derrotar. Tantas cosas han sucedido… Si se fijan en los tratamientos que estoy haciendo ahora. Algunos y otros que vendrán, que los veo como milagrosos. Francamente son milagrosos...Me critican cuando lo digo pero hay cosas que vimos suceder que parecen milagros de Dios”, dijo.

Tras repetir varias veces durante su intervención lo agradecido que está por el apoyo en todo el mundo, en especial en los EEUU. Resaltó “el consenso bipartidista” para respaldarlo y las muestras de apoyo de los líderes mundiales. “Esto es algo que sucedió y le sucedió a millones de personas en todo el mundo y estoy luchando por ellos. No solo en EEUU, sino que estoy luchando por todos en el mundo”, aseguró. “Las muestras de amor han sido increíbles, nunca lo olvidaré”

Sobre la primera dama, el presidente explicó que está muy bien. “Melania me pidió que recordara el respeto que ella tiene por nuestro país, el amor que tiene por nuestro país”, transmitió en nombre de su esposa y añadió, con tono de broma, que ella lo está llevando muy bien, probablemente porque es un poco más joven. “Solo un poco…”, dijo.